Claves del Día: Negociaciones entre EE.UU. e Irán enfrentan un nuevo obstáculo

Geopolítica: El vicepresidente estadounidense Vance canceló su viaje a Suiza previsto para el jueves por la noche, y las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán en Burgenstock quedaron pospuestas. Según diversas fuentes, el aplazamiento responde a la situación en Líbano, en particular a la insistencia de Teherán en que Israel cese sus operaciones contra Hezbolá, en un contexto de intensos ataques israelíes en el sur del país. Trump afirmó esperar un alto el fuego completo en todos los frentes y reiteró su apoyo a Israel ante un eventual ataque a Irán, mientras se prepara un memorándum que describió como una rendición incondicional. Las negociaciones entre Líbano e Israel del 23 de junio abordarán zonas piloto, seguridad fronteriza y soberanía. Por su parte, el Pentágono requeriría 80.000 millones de dólares por los costes del conflicto, y la administración Trump permitiría a Irán acceder a 6.000 millones de dólares en fondos petroleros en Qatar para fines humanitarios, liberados por fases durante la prórroga de 60 días del alto el fuego.

Aranceles: El USTR inició una investigación bajo la Sección 301 contra Alemania en relación con los productos farmacéuticos, con el fin de determinar si el pago persistentemente insuficiente por medicamentos innovadores resulta irrazonable o discriminatorio; la audiencia correspondiente se celebrará el 22 de septiembre. Asimismo, el representante comercial Greer señaló avances en las conversaciones con México sobre reglas de origen, con una tercera ronda prevista el próximo mes en Ciudad de México, además del inicio de diálogos sobre agricultura, trabajo y medio ambiente.

Divisas: El dólar amplió gradualmente sus avances impulsado por el tono agresivo del FOMC, mostrándose impasible ante la reciente caída de los rendimientos y la ausencia de participantes estadounidenses por el festivo de Juneteenth. El EUR/USD cedió terreno por debajo de 1,1500 pese a los comentarios restrictivos del BCE, mientras que el GBP/USD operó de forma irregular y cayó bajo 1,3200, con el foco en la victoria de Burnham en Makerfield. El USD/JPY cotizó indeciso tras unos datos de inflación japonesa en línea, aunque registró una caída repentina desde cerca de 162,00 que alimentó la especulación sobre una posible intervención cambiaria.

Bonos: Los futuros estadounidenses a 10 años mostraron escaso dinamismo en una sesión débil, tras absorber parte de las pérdidas provocadas por el FOMC, con una demanda nocturna lastrada por el cierre de los mercados monetarios estadounidenses por Juneteenth. Los futuros del Bund reanudaron las caídas en medio de la retórica restrictiva del BCE y a la espera de los datos del IPP alemán, mientras que los JGB a 10 años se mantuvieron contenidos tras unos datos de inflación japoneses en línea y una sólida subasta de liquidez.

Reino Unido: Andy Burnham, del Partido Laborista, logró una victoria contundente en la elección parcial de Makerfield, con una mayoría cercana a los 9.200 votos, muy por encima de los 5.400 de las generales de 2024 y superando los votos combinados de Reform y los conservadores. El resultado lo sitúa firmemente en camino de convertirse en primer ministro, aunque el proceso depende en gran medida de Starmer, quien podría optar por una transición ordenada del poder; no se espera una actualización al respecto hasta la próxima semana.

Japón: El JP225 cotizó de forma irregular, marcando inicialmente un nuevo máximo histórico cerca de 72.000 puntos antes de revertir el rumbo, con los participantes atentos a una posible intervención cambiaria con el USD/JPY en torno a 161,00. Las actas del BoJ de abril reflejaron la necesidad de más tiempo para evaluar el impacto de Oriente Medio, aunque los miembros mantuvieron la disposición a seguir subiendo tasas de interés en función de la evolución económica y de precios. Himino reiteró esta orientación gradual. En cuanto a los datos, el IPC general anual se situó en 1,5% (en línea), el IPC subyacente sin alimentos frescos en 1,4% (en línea) y el que excluye alimentos y energía en 1,8%, ligeramente por debajo de lo esperado.

Petróleo: Los futuros del crudo cotizaron ligeramente a la baja, con una acción de precios limitada ante titulares geopolíticos relativamente tranquilos y señales contradictorias sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Irak anunció el restablecimiento gradual de su producción a niveles previos, condicionado a un tránsito fluido por el Estrecho de Ormuz, mientras que Kuwait prevé elevar su producción a 2 millones de barriles diarios en una semana coincidiendo con la reapertura del estrecho. Petrobras señaló que la bajada de precios y un acuerdo de paz con Irán permitirían retomar labores de mantenimiento de refinerías aplazadas.

Metales: El oro spot rompió su soporte posterior al FOMC y retrocedió por debajo de los 4.200 dólares por onza. Por su parte, los futuros del cobre cedieron terreno ante una demanda moderada, afectada por el cierre de mercados clave, incluido China, su mayor comprador, con motivo del Festival de los Botes Dragón.