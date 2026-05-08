Cloudflare: sólidos resultados, débil perspectiva y una dolorosa reacción del mercado

Cloudflare reportó sus resultados del Q1 2026, los cuales fueron muy sólidos a nivel financiero, pero al mismo tiempo se vieron opacados por una fuerte reacción del mercado ante cambios en la estrategia y en las proyecciones.

La compañía generó ingresos por aproximadamente 639,8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 34% y superó claramente las expectativas de los analistas. El beneficio ajustado también estuvo por encima de las previsiones, alcanzando alrededor de 0,25 dólares por acción, junto con un ingreso operativo cercano a 73 millones de dólares. Cloudflare también mostró una sólida generación de caja, produciendo cerca de 84 millones de dólares en flujo de caja libre, confirmando que el negocio continúa generando efectivo de manera robusta pese a mantener fuertes inversiones.

En el plano operativo, se observaron algunas presiones sobre los márgenes. El margen bruto cayó a alrededor de 72,8%, principalmente debido a mayores costos de infraestructura y a una creciente participación del tráfico y servicios vinculados a nuevas cargas de trabajo, incluyendo IA. Al mismo tiempo, la compañía mantuvo un fuerte impulso en el crecimiento de clientes, particularmente en grandes contratos corporativos, donde tanto el número de clientes como el valor de los contratos continúan expandiéndose rápidamente.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para el sentimiento del mercado provino de las perspectivas para el próximo trimestre y de una importante decisión de reestructuración laboral. Cloudflare anunció una reducción de aproximadamente el 20% de su fuerza laboral, equivalente a más de 1.100 empleados, explicando la medida como parte de una transición hacia un modelo operativo altamente automatizado e impulsado por inteligencia artificial. La compañía describe esta dirección como un enfoque “AI-first”, donde una parte cada vez mayor de las tareas será gestionada por sistemas de IA basados en agentes en lugar de trabajo humano.

El mercado reaccionó de forma mixta. Por un lado, hubo un fuerte crecimiento de ingresos y una mejora en la rentabilidad operativa, pero por otro lado las preocupaciones estuvieron impulsadas por una guía futura más débil y por importantes costos extraordinarios de reestructuración que ascienden a decenas de millones de dólares. Como resultado, los inversionistas se enfocaron más en las perspectivas futuras que en el desempeño actual.

En términos generales, la respuesta del mercado fue altamente negativa, ya que los sólidos resultados actuales quedaron contrapesados por proyecciones más cautelosas y por una importante iniciativa de reestructuración de costos. La acción cayó hasta aproximadamente un 20% en un corto período de tiempo. Los inversionistas comenzaron cada vez más a ver a Cloudflare como una compañía que está transitando desde una fase de alto crecimiento hacia una etapa de reestructuración del modelo de negocio, donde la eficiencia y la rentabilidad pasan a tener prioridad por sobre la expansión pura.



Fuente: xStation5