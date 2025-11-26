Cobre sube antes de la cita clave en Shanghái mientras Codelco impulsa primas récord

Las mayores apuestas a un recorte de tasas de la Fed en diciembre refuerzan el repunte del metal y sostienen expectativas de demanda.

El cobre sube hasta 1.7% impulsado por tensiones de oferta y negociaciones críticas entre productores y fundiciones en Shanghái.

El cobre avanza 1% en la LME y 1.7% en el Comex, con el mercado posicionándose antes de la cita clave de esta semana en Shanghái, donde productores y fundiciones revisarán los términos de suministro para 2026. El trasfondo es complejo: el sector de procesamiento en China ha operado durante el último año con cargos de tratamiento y refinación en mínimos históricos, reflejo de una capacidad de fundición que creció más rápido que la oferta de concentrado.

Esta asimetría deja a los productores con mayor poder de negociación, y explica por qué las conversaciones para el próximo año se anticipan tensas.

Codelco sube la apuesta con primas sin precedentes

En este contexto, Codelco volvió a reconfigurar la discusión al proponer primas históricas, elevando la oferta a 330 USD por tonelada para clientes de Corea del Sur, por encima de los 325 USD ofrecidos a Europa. Reportes indican incluso propuestas de 350 USD para compradores chinos, muy por arriba de los 89 USD acordados para 2025.

La señal es clara: con un flujo extraordinario de cátodos desviándose hacia EE.UU. para anticipar eventuales aranceles, el riesgo de desabastecimiento en Asia se volvió un factor determinante en la formación de precios. La combinación de baja disponibilidad de mineral, paradas no programadas en minas clave y la posibilidad de que la administración Trump retome un gravamen al metal refinado en 2026 ha reforzado la demanda por contratos de abastecimiento más estrictos.

Macro global en sincronía con el repunte del metal

A esta tensión física se suma un giro macro favorable. El mercado volvió a aumentar las apuestas a un recorte de 25 pb por parte de la Fed en diciembre, con una probabilidad que escaló a 84%, tras señales moderadas de autoridades monetarias y cierto enfriamiento en los datos de actividad estadounidense.

Para un metal profundamente cíclico como el cobre, la expectativa de costos de financiamiento más bajos funciona como catalizador, reforzando la percepción de que la demanda vinculada a construcción, manufactura y transición energética podría sostenerse mejor en los próximos trimestres. El resultado: un mercado que ya acumula cerca de un 25% de avance en el año vuelve a coquetear con los 11.000 USD por tonelada, nivel que tocó durante su rally de octubre.

Análisis técnico – Cobre

El movimiento reciente del cobre en gráfico de una hora muestra un repunte sostenido desde la zona de 10.630–10.650, donde el precio respetó por tercera vez la directriz alcista de corto plazo. El avance se aceleró tras romper la barrera de 10.810, coincidente con la SMA200, y la entrada de volumen permitió un impulso rápido hacia 10.990–11.000, donde emergió la primera toma de utilidades significativa.

Mientras el precio se mantenga por encima de 10.810, el sesgo sigue constructivo y el mercado podría intentar retomar la zona de oferta en 11.000–11.050. Una pérdida consistente de 10.750 abriría espacio para una corrección hacia la línea de tendencia en torno a 10.650, nivel que se ha transformado en soporte estructural del movimiento alcista de noviembre. El RSI, cerca de 60, indica fortaleza sin señales inmediatas de sobrecompra.

Fuente: xStation5.

En M15, el precio respeta la directriz alcista desde 10.620, con soportes clave en 10.880–10.900; mientras se mantenga sobre ese nivel, puede volver a testear 11.000, siendo 11.190 la resistencia mayor.

Fuente: xStation5.

