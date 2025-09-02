Colombia en tensión económica consumo en auge y presión tributaria en aumento

El panorama económico en Colombia inicia septiembre con señales encontradas. Por un lado, el consumo privado se consolida como motor de crecimiento, impulsando el PIB y transformando los patrones de gasto de los hogares. Por otro, los retos fiscales y la presión regulatoria amenazan con enfriar la confianza, desde una posible reforma tributaria hasta el endurecimiento en los embargos de la DIAN.

Consumo privado el gran impulsor de la economía

Un informe de BBVA Research destaca que el consumo privado ha alcanzado su mayor relevancia en décadas dentro de la economía colombiana.

Cambios en los patrones de gasto

Entretenimiento y servicios en auge : este rubro duplicó su participación en el consumo, pasando de 5,7 % en 2015 a 10,5 % en 2025 .

Juegos de azar lideran con un 53,7 % del gasto en recreación .

Reacomodo en los hogares: mientras el entretenimiento crece, caen la participación de educación (de 4,3 % a 3,5 %) y hostelería (de 11,8 % a 9,7 %).

Factores que sostienen el consumo

Mercado laboral sólido y aumento del ingreso formal.

Reducción de la pobreza , con ingresos promedios de 1,17 millones de pesos , llegando a 2,2 millones en Bogotá .

Remesas históricas : 11,8 mil millones de dólares en 2024 , equivalentes al 2,8 % del PIB y al 64 % de los ingresos por café y petróleo .

Crédito más barato y con menor morosidad, gracias a la reducción en la brecha entre tasas de consumo y política monetaria.

Nuevas fuentes de ingresos ligadas a la economía digital, como streaming y contratos profesionales externos.

📌 En palabras de Mauricio Hernández-Monsalve, economista de BBVA Research:

“El consumo final ha alcanzado su máxima importancia en la economía colombiana en décadas, con una contribución creciente al PIB, liderada por servicios y entretenimiento”.

Riesgos fiscales y presión regulatoria

El impulso del consumo contrasta con la tensión en las cuentas públicas y la presión tributaria.

Reforma tributaria en debate

El Gobierno propone recaudar $26,3 billones para financiar un Presupuesto de $556,9 billones en 2026 .

El exministro José Antonio Ocampo critica la viabilidad de la propuesta, señalando que sin recorte del gasto y lucha efectiva contra la evasión, el plan es inviable .

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya recomendó un ajuste inmediato en el presupuesto, elevando la presión política.

Embargos de la DIAN

La DIAN endurece su rol recaudador con la facultad de embargar cuentas bancarias sin orden judicial, amparada por el Estatuto Tributario.

El alcance incluye inmuebles, vehículos, salarios y participaciones societarias .

La medida busca reforzar el cumplimiento, aunque genera temor en los hogares sobre la seguridad de su patrimonio financiero.

Inversión extranjera y apuesta en servicios públicos

En contraste, la inversión extranjera mantiene un papel estratégico en la economía colombiana.

Aqualia , filial de FCC , expandió su operación en Atlántico (Galapa) , atendiendo a más de 25.000 personas .

Con esta expansión, la compañía suma 1,2 millones de usuarios en 32 municipios, consolidando a Colombia como un territorio clave dentro de su estrategia global.

USDCOP M15

Colombia entre consumo fuerte y presión tributaria

👉 Colombia vive un contraste marcado: el consumo privado dinamiza la economía y actúa como colchón de crecimiento, mientras que la presión fiscal y la regulación amenazan con frenar la confianza y la inversión.

El gran reto del Gobierno será aprovechar el auge del consumo sin sofocarlo con medidas tributarias que enfríen la economía.