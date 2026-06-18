¿Cómo afectará al mercado el nuevo presidente de la Fed?

El mercado esperaba que el nuevo presidente de la Fed fuera más cómodo para la Casa Blanca. Esperaba una Reserva Federal más dispuesta a mirar el crecimiento, menos obsesionada con la inflación y, quizá, más abierta a recortar tipos antes de que la economía diera señales claras de debilidad. Pero la primera reunión de Kevin Warsh ha dejado una lectura bastante distinta. Si alguien pensaba que el relevo de Jerome Powell iba a significar automáticamente una Fed más blanda, la reacción de bonos, dólar y bolsa ha servido de aviso. El mercado no ha recibido un “vamos a ayudar”. Ha recibido un “primero hay que controlar la inflación”.

La Fed mantuvo las tasas en el rango 3,50%-3,75%, pero lo importante no fue la decisión, sino el tono. Casi la mitad de los miembros del FOMC ya contempla una posible subida de tipos en 2026, un cambio muy fuerte respecto a hace solo tres meses, cuando ningún miembro proyectaba subidas. De los 19 responsables de política monetaria, 9 ven al menos una subida este año y 6 de ellos contemplan más de una. La Fed también elevó su previsión de inflación PCE para final de año hasta el 3,6%, frente al 2,7% anterior, y situó la inflación subyacente esperada en el 3,3%. Ese giro explica la reacción del mercado: el problema ya no es si habrá recortes pronto, sino si el siguiente movimiento podría volver a ser una subida.

La Fed mantiene las tasas, pero endurece el mensaje al mercado

Ahí está el primer gran impacto: bonos más nerviosos. El tramo corto de la curva es el más sensible a las expectativas de política monetaria, por eso el Treasury a dos años reaccionó con fuerza tras la reunión. Si el nuevo presidente de la Fed elimina parte de la orientación futura y prefiere una comunicación más opaca, como ha sugerido Warsh, el mercado pierde una guía que durante años había usado casi como GPS. Menos forward guidance significa más dependencia de cada dato de inflación, empleo, consumo y petróleo. Eso puede aumentar la volatilidad en bonos, porque cada publicación macro pasa a tener más peso. Reuters ya describía el arranque de Warsh como un giro hacia una Fed más minimalista en comunicación y menos dispuesta a dar pistas claras al mercado.

El segundo impacto es claramente favorable al dólar, al menos en el corto plazo. Si la Fed suena más dura que el resto de bancos centrales, el dólar gana apoyo por diferencial de tipos. No necesita una crisis para subir. Le basta con que el mercado retrase recortes, contemple subidas y vea que Estados Unidos sigue ofreciendo una rentabilidad superior. Esa es la razón por la que el dólar ha recuperado fuerza tras la reunión. Warsh no ha llegado para debilitar la moneda con recortes rápidos, sino para intentar recuperar credibilidad antiinflacionaria. Y cuando el mercado percibe una Fed más dura, el dólar suele ser uno de los primeros activos en reaccionar.

Fuente: xStation5.

La bolsa lo tiene algo más complicado. El mercado de renta variable venía apoyado por dos grandes pilares: la narrativa de inteligencia artificial y la esperanza de que la Fed no se interpusiera demasiado en el camino. La primera sigue viva. La segunda queda más tocada. Si las tasas se mantienen altos durante más tiempo, las valoraciones de crecimiento tienen menos margen de error. Esto no significa que el S&P 500 o el Nasdaq tengan que caer de forma automática. Significa que cada múltiplo alto necesita más justificación. Las empresas ligadas a IA pueden seguir subiendo si los beneficios, el capex y la demanda acompañan. Pero si el bono a dos años y el dólar empiezan a moverse como si la Fed fuera a endurecer más, el mercado tecnológico ya no tiene una autopista tan limpia.

El tercer impacto afecta al oro y a las materias primas. Una Fed más dura suele ser negativa para el oro porque eleva el coste de oportunidad de mantener un activo que no paga cupón. Si además el dólar se fortalece, la presión aumenta. Pero hay matiz. Si Warsh endurece el tono porque la inflación energética sigue alta, el oro puede conservar apoyo estructural como cobertura monetaria y geopolítica. Es decir, puede sufrir por tipos reales en el corto plazo, pero no necesariamente romper su tesis de fondo. En cobre, petróleo y emergentes, la reacción dependerá más del equilibrio entre crecimiento global y dólar. Un dólar muy fuerte suele ser un problema para materias primas y divisas emergentes, aunque la demanda física pueda seguir siendo sólida.

Una nueva forma de interpretar a la Reserva Federal

El cuarto impacto es político. Trump probablemente esperaba una Fed más alineada con su deseo de tipos bajos. De momento no la tiene. Warsh fue nombrado por Trump, pero en su primera reunión ha preferido construir credibilidad frente al mercado antes que complacer a la Casa Blanca. Esa decisión puede ser positiva a largo plazo si refuerza la independencia de la Fed, pero introduce una tensión evidente: si la economía se desacelera y la Fed mantiene tipos altos por inflación, el choque político puede volver. Reuters recogía que Trump reaccionó con mucha más calma que con Powell, diciendo simplemente que confiaba en Warsh. Pero esa calma dependerá de los datos. Si el mercado empieza a descontar subidas y la economía se enfría, la paciencia política puede agotarse rápido.

También cambia algo más profundo: la forma en que el mercado interpreta a la Fed. Durante años, los inversores se acostumbraron a una Reserva Federal muy comunicativa, con ruedas de prensa, proyecciones, orientación futura y un esfuerzo constante por reducir sorpresas. Warsh parece querer una Fed más parecida a la era Greenspan: menos explícita, más dependiente de datos y menos dispuesta a llevar al mercado de la mano. Eso puede tener ventajas si evita que los inversores se vuelvan demasiado complacientes. Pero también puede aumentar los movimientos bruscos, porque cuando la Fed habla menos, el mercado tiende a sobrerreaccionar más.

Qué implica el nuevo presidente de la Fed para los activos de riesgo

Para los activos de riesgo, la lectura es clara: el nuevo presidente de la Fed no elimina el rally, pero sube el listón. La bolsa puede seguir apoyada en IA, beneficios y liquidez, pero ya no puede contar tan fácilmente con una Fed amiga. Los bonos tendrán más volatilidad porque el mercado deberá recalcular constantemente la probabilidad de subidas. El dólar puede seguir fuerte si los diferenciales de tipos se mantienen a favor de EE. UU. El oro tendrá que luchar contra tipos reales altos. Y los emergentes necesitarán que el dólar no se descontrole.

La frase importante sería esta: Warsh no ha cambiado todavía la política monetaria, pero sí ha cambiado el tono del mercado. Antes se discutía cuándo llegaría el alivio. Ahora se discute si podría llegar otro endurecimiento. Ese giro, aunque parezca técnico, afecta a casi todos los activos. Y en un mercado que viene de máximos, valoraciones exigentes y mucho entusiasmo por la IA, una Fed menos predecible y más antiinflacionaria no es un detalle menor. Es una nueva variable central.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.