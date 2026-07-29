Conferencia de prensa de la Fed: Warsh elogia el CapEx y mejora el sentimiento del mercado

Inflación y política monetaria

Proceso de largo plazo: Los problemas de inflación que se han prolongado durante más de cinco años no pueden resolverse en nueve semanas.

Los problemas de que se han prolongado durante más de cinco años no pueden resolverse en nueve semanas. Sin flexibilidad en el objetivo: La Fed está decidida a garantizar la estabilidad de precios; no existe discusión sobre un objetivo de inflación "más flexible". Sin embargo, Kevin Warsh volvió a evitar dar señales sobre cómo actuará en el futuro.

La está decidida a garantizar la estabilidad de precios; no existe discusión sobre un objetivo de inflación "más flexible". Sin embargo, volvió a evitar dar señales sobre cómo actuará en el futuro. Disposición para actuar: Si es necesario y apropiado, el comité no dudará en tomar medidas.

El fin de la era del forward guidance

Sin previsiones: El comunicado de hoy evita deliberadamente anticipar los próximos movimientos de las tasas de interés . Warsh criticó con firmeza el uso del forward guidance .

El comunicado de hoy evita deliberadamente anticipar los próximos movimientos de las . criticó con firmeza el uso del . Nuevo rol del banco central: Los participantes del mercado deben aprender a "jugar el juego, no al árbitro". La atención de los inversionistas pasa directamente a los datos económicos.

Los participantes del mercado deben aprender a "jugar el juego, no al árbitro". La atención de los inversionistas pasa directamente a los datos económicos. La Fed deja de ser el centro de atención: Según Warsh, que el banco central no tenga que estar constantemente en el foco de los mercados representa un cambio positivo. No obstante, vale la pena recordar que la Fed actuó anteriormente como estabilizador del mercado, aunque sus comentarios de hoy sobre el CapEx podrían contribuir a mejorar el sentimiento.

Estado de la economía y del mercado de bonos

Resiliencia económica: La economía estadounidense muestra una resiliencia notable, incluso frente a los shocks recientes.

La economía estadounidense muestra una resiliencia notable, incluso frente a los shocks recientes. Mercado laboral e inflación: El crecimiento del empleo continúa acompañando el crecimiento de la fuerza laboral, aunque la inflación sigue siendo elevada en comparación con el objetivo del 2% .

El crecimiento del empleo continúa acompañando el crecimiento de la fuerza laboral, aunque la sigue siendo elevada en comparación con el objetivo del . Mayores rendimientos: Los rendimientos nominales y reales de los bonos del Tesoro se mantienen significativamente más altos a lo largo de toda la curva.

Sector tecnológico y gasto de capital (CapEx)

Salto en la inversión: El rápido aumento del CapEx en el sector tecnológico resulta sorprendente y digno de destacar.

El rápido aumento del en el sector tecnológico resulta sorprendente y digno de destacar. Base para el crecimiento: Las inversiones en CapEx sientan las bases para el crecimiento económico futuro.

Ambiente dentro del FOMC

Debate constructivo: A pesar de la existencia de votos disidentes a favor de una subida de tasas, las discusiones dentro del FOMC fueron descritas como cordiales y constructivas.

¿Cómo interpretar las palabras del presidente de la Fed?

Retórica hawkish sin detalles concretos: despedida oficial del forward guidance

Las declaraciones de Warsh sobre la inflación mantienen un tono firme y sin concesiones (recordando que no habrá flexibilidad con el objetivo del 2% ni soluciones sencillas). Sin embargo, esa retórica no estuvo acompañada de compromisos concretos ni de un calendario para futuras decisiones. Warsh señaló explícitamente una ruptura con el tradicional forward guidance. La Fed deja de asumir el papel de orientar manualmente las expectativas de los inversionistas y obliga al mercado a depender por completo de los datos económicos. Los inversionistas deberán centrarse en los indicadores macroeconómicos y no en buscar mensajes ocultos en las declaraciones de los banqueros centrales.

Señal positiva para el sector tecnológico y el CapEx

Uno de los aspectos más relevantes y optimistas de la conferencia fue el enfoque hacia las inversiones en el sector tecnológico. En las últimas semanas, el mercado había mostrado una fuerte preocupación por el elevado CapEx destinado a infraestructura de IA y nuevas tecnologías, considerándolo un riesgo por el elevado consumo de efectivo y la lenta generación de retornos.

Warsh calificó esta tendencia como claramente positiva: considera que un mayor CapEx no representa una amenaza ni una burbuja, sino un pilar fundamental para impulsar la productividad y el crecimiento económico de largo plazo. Una valoración de este tipo por parte de la Fed supone una señal favorable para las grandes compañías tecnológicas, reduciendo parte de la narrativa sobre la "quema de capital".

Tras sus declaraciones, el US100 logró neutralizar completamente las pérdidas de la sesión, aumentando las expectativas de un rebote por encima de los 28.000 puntos. Si los resultados de Microsoft y Meta son positivos, existe la posibilidad de que los contratos cierren en terreno positivo por primera vez en seis sesiones.



Fuente: xStation5