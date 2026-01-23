Continúa el Foro de Davos en una jornada con nuevas lecturas de PMI

- Los mercados esperan hoy los datos del PMI en Europa y EE. UU., el discurso de Lagarde y nuevas intervenciones desde el Foro de Davos.
Hoy conoceremos los datos del PMI de las principales economías europeas a nivel individual, así como de toda la Eurozona. Poco después, sobre las 11:00 CET, el mercado prestará atención al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Por la tarde se publicarán las cifras preliminares del PMI de Estados Unidos.
Mientras tanto, cabe destacar que el Foro Económico Mundial de Davos sigue en curso, lo que proporciona un contexto importante para la confianza del mercado con nuevas comparecencias programadas para hoy.
