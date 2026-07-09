Corea del Sur ¿entra en mercado bajista y golpea a los semiconductores?

La bolsa de Corea del Sur se ha convertido en el foco de atención de los mercados en las últimas semanas, y no es para menos, porque el KOSPI venía de ser una de las historias más espectaculares del año, con una subida de más de 100 por ciento impulsada casi por completo por la fiebre de los chips de memoria para inteligencia artificial, y desde su récord del 22 de junio, cuando superó los 9,100 puntos, ha venido cediendo terreno de manera importante, al grado de coquetear con el umbral que define un mercado bajista.

Corea del Sur y la concentración del rally de IA

Y aquí es donde vale la pena detenerse, porque más allá del número exacto en el que cierre cada jornada, lo relevante es lo que implicaría una caída sostenida de este índice ya que Corea del Sur no es un mercado cualquiera, es en la práctica el proveedor de memoria de todo el boom de la inteligencia artificial, y su bolsa se volvió un índice de dos empresas, Samsung Electronics y SK Hynix concentran cerca de la mitad de todo el peso del KOSPI, así que cuando cualquiera de las dos se mueve con fuerza, se lleva al índice completo para bien y para mal.

El primer golpe fuerte llegó el 23 de junio, cuando el índice se desplomó 10% en un solo día, una de sus peores jornadas de la historia, y se juntaron varias cosas al mismo tiempo, toma de utilidades después de un rally enorme, desmonte de posiciones apalancadas que se habían acumulado durante la subida, salidas de inversionistas extranjeros y el contagio de la debilidad tecnológica que venía de Estados Unidos. Desde entonces la volatilidad ha sido tal que la bolsa de Corea ha tenido que suspender operaciones varias veces en el año para frenar los desplomes.

Samsung, SK Hynix y la duda sobre las valoraciones

Lo curioso del caso es que todo esto está pasando con resultados buenos sobre la mesa, porque Samsung acaba de reportar el beneficio trimestral más alto de su historia y aun así los operadores lo recibieron con indiferencia, y eso nos dice mucho, porque el mercado no está castigando al negocio sino a la valoración, es decir, ya no premia automáticamente a cualquier acción que tenga la etiqueta de inteligencia artificial y ahora se pregunta si las utilidades pueden seguir creciendo al mismo ritmo, si los precios de los chips de memoria se van a sostener y si las valoraciones no se fueron lejos demasiado rápido.

Por eso lo que pase con el KOSPI importa mucho más allá de Seúl, porque SK Hynix es pieza clave en los chips de memoria de alto ancho de banda que usan clientes como Nvidia y Google, y eso hace que Corea y los semiconductores estadounidenses se muevan de cierta manera como espejo, cuando caen los chips en Wall Street, Seúl cae al día siguiente, y cuando el pánico arranca en Corea, como pasó el 23 de junio, el contagio cruza el Pacífico y arrastra a las tecnológicas de Estados Unidos y al resto de Asia. En ese sentido, el KOSPI se ha convertido en un termómetro sensible del sentimiento global hacia la inteligencia artificial, el primero en reaccionar cuando aparecen dudas y también el primero en rebotar cuando regresa el apetito.

El debut de SK Hynix en Nasdaq será una prueba clave

Esta semana además hay un evento que servirá de prueba de fuego, porque el debut de SK Hynix en el Nasdaq está previsto para el 10 de julio, y el hecho de que exista demanda para esa colocación sugiere que los inversionistas globales todavía quieren exposición a la historia de los chips de memoria, solo que ahora se han vuelto mucho más selectivos con el precio y con el momento de entrar.

Por lo pronto no se trata de encender alarmas, porque este ajuste se podría leer más como un reacomodo natural después de una subida vertical que como el estallido de una burbuja, y mientras el dinero que sale de la tecnología siga rotando de manera ordenada hacia sectores como salud, financieras e industriales, el episodio puede quedarse en una corrección del sector. Lo que sí conviene tener presente es el punto débil estructural de Corea, que es una concentración extrema en dos empresas atadas a una sola apuesta, la de la inteligencia artificial, y eso significa que cualquier duda sobre ese ciclo se va a sentir primero y con más fuerza en el KOSPI.



Fuente: xStation5

Respecto al gráfico, podemos ver en el EWY, el ETF que replica al mercado de Corea del Sur, que el precio cotiza alrededor de los 182 puntos y se ha mantenido en un rango lateral desde inicios de mayo de 2026, entre los 170 y los 220 puntos, los mismos niveles que llegó a tocar esta semana. Actualmente encontramos un canal descendente que ha venido a probar estos niveles de soporte relevantes dentro de esta estructura lateral, y ahí está la clave, porque el rompimiento de esa estructura, es decir, perder los 170 puntos, podría significar una posible corrección hasta la zona de los 118 puntos, mientras que si llegara a darse un rebote técnico acompañado de un mayor apetito por el riesgo, podríamos visitar de nuevo la zona de máximos en los 220.83 puntos, estos serían los niveles clave para vigilar.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.