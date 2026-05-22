🔎 Datos débiles en las ventas minoristas del Reino Unido

Las ventas minoristas en el Reino Unido (en comparación con el año anterior) registraron un crecimiento del 0,0%, frente a las expectativas del 1,3% y la lectura anterior del 1,7%, lo que indica una clara desaceleración del gasto de los consumidores. Mensualmente, las ventas minoristas cayeron un 1,3%, mientras que el mercado esperaba un descenso de tan solo el 0,6%. La lectura anterior mostraba un aumento del 0,7%.

Las ventas minoristas (mensuales), excluyendo el combustible, disminuyeron un 0,4% en comparación con la caída prevista del 0,3%, tras haber aumentado un 0,2% anteriormente. Por su parte, las ventas minoristas básicas interanuales cayeron un 1,1%, mientras que el consenso de previsiones apuntaba a un crecimiento del 1,7%, lo que pone de manifiesto una demanda de consumo significativamente más débil en la economía del Reino Unido.

Cotización del GBP/USD

Observando el gráfico del par GBP/USD, la reacción del mercado se mantiene relativamente moderada. Sin embargo, el par GBP/USD tiene dificultades para mantener el impulso alcista, mientras que los débiles datos económicos del Reino Unido refuerzan la tendencia bajista. También podemos identificar una posible formación de triángulo simétrico: si el par cae por debajo de 1,34, un escenario de ruptura a la baja se vuelve cada vez más probable, con objetivos iniciales en las zonas de soporte de 1,337 y 1,33. Por otro lado, un movimiento por encima de 1,344 podría revertir el actual impulso bajista.