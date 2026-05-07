Después de un 16% de subida, el mercado ya no necesita fe: necesita confirmación

Una subida del 16% en el S&P 500 no es un dato más. Es el tipo de movimiento que cambia el estado de ánimo del mercado, obliga a los bajistas a rehacer su relato y empuja a muchos inversores a esta pregunta: ¿queda recorrido o ya llegamos tarde? La respuesta no es binaria. No estamos ante un mercado barato, pero tampoco necesariamente ante un mercado agotado. Estamos, más bien, en una fase mucho más exigente: la del mercado que ya ha dejado atrás el pánico y ahora necesita justificar el optimismo con beneficios, amplitud y una macro que no se complique.

Ahí es donde la comparación con el llamado “Día de la Liberación” resulta útil. Aquel episodio fue, en esencia, una gran sacudida política y emocional. El mercado cayó con violencia porque no sabía medir el daño, y después rebotó con una rapidez notable en cuanto percibió que el peor escenario quizá no era inmediato. La lección de entonces sigue siendo válida: cuando el mercado sobrerreacciona a un shock político, la recuperación puede ser mucho más fuerte y rápida de lo que parece razonable en tiempo real. Tras correcciones del 5% al 9,9%, el S&P 500 históricamente ha tendido a seguir avanzando una vez recupera máximos, y que esta vez lo hizo a una velocidad inusualmente alta.

El rally ya no vive solo de expectativas

La gran diferencia frente a aquel episodio es que ahora el rebote no se sostiene solo con titulares. Se sostiene, sobre todo, en beneficios. Ese es el dato que más merece atención en mayo. A comienzos de este mes, con más de 400 compañías del S&P 500 ya publicadas, las ventas del trimestre crecían un 10,9% y los beneficios un 25,6%, superando las previsiones por 1,8% y 18,5%, respectivamente. La proyección agregada para el trimestre rondaba un 11,3% de crecimiento en ventas y un 27,4% en beneficios. Esto lo sitúa justo por debajo de los grandes impulsos de beneficios vistos tras la crisis financiera, la pandemia y la reforma fiscal. Dicho de otra forma: el rallyt tiene detrás una base de resultados bastante seria.

Eso explica por qué mayo está siendo menos simple de lo que aparenta. El mercado ya no sube porque “quizá todo irá bien”. Sube porque una parte importante de las compañías está entregando resultados mejores de lo que el precio descontaba hace un mes. Y además lo hace con un liderazgo muy claro: tecnología, IA, software y chips. Reuters señalaba esta semana que el S&P 500 y el Nasdaq estaban en zona de máximos apoyados por la caída del petróleo, la expectativa de una posible desescalada geopolítica y una nueva ronda de fortaleza en nombres ligados a inteligencia artificial. Ese apoyo importa mucho porque evita que el rally se quede solo en una recuperación de sentimiento.

Ahora bien, cuando el mercado sube un 16%, cambia también la naturaleza del riesgo. Ya no es el mismo riesgo que en el suelo. En el suelo el miedo es exagerado y el riesgo principal es no comprar. Después de un tramo así, el riesgo cambia: pasa a ser el de que las buenas noticias ya no basten si no siguen siendo excepcionales. Eso obliga a leer el mercado de otra manera. Ya no vale simplemente con decir “hay impulso”. Hay que preguntarse si ese impulso sigue ampliándose o empieza a depender demasiado de unos pocos sectores.

Y ahí aparece una de las cuestiones más interesantes de mayo: la amplitud y la rotación. Un rally sano, después de una subida de este tamaño, suele necesitar que el dinero deje de concentrarse solo en las megacaps y empiece a abrirse hacia otros rincones del mercado. Algunas firmas de estrategia lo están leyendo justo así. J.P. Morgan elevó hace dos semanas su objetivo de fin de año para el S&P 500 hasta 7.600, apoyándose en el empuje de la IA y en beneficios más fuertes de lo esperado. Otras grandes casas siguen viendo margen para el índice si el crecimiento de beneficios aguanta y si el petróleo no vuelve a desordenar el cuadro macro.

El riesgo ahora es distinto

Pero aquí hay una trampa. Un mercado puede seguir subiendo sin estar especialmente cómodo. De hecho, muchas de las grandes subidas sostenibles se parecen menos a una línea recta y más a una secuencia de impulsos, pausas, rotaciones y dudas. Eso probablemente es razonable esperar aquí. No tanto una continuidad vertical, sino un mercado más selectivo, más exigente y con menos margen para decepcionar. Desde 1945, el periodo mayo-octubre ha sido históricamente más débil para el S&P 500 que el tramo noviembre-abril. No significa que deba caer, pero sí que el viento estacional deja de ayudar tanto. Cuando eso se junta con un rally ya maduro, el mercado suele volverse bastante más sensible.

Además, el contexto de mayo de 2026 tiene una capa adicional de complejidad: el petróleo. El mercado ha conseguido convivir con un crudo alto bastante mejor de lo que muchos esperaban, pero no por eso deja de ser una amenaza. La caída reciente del petróleo ha dado alivio a la bolsa, pero si el crudo vuelve a tensarse con fuerza, el mercado tendría que reabrir el debate sobre inflación, yields y política monetaria. Y un S&P 500 que ya viene de subir tanto no recibe igual de bien una sorpresa inflacionista que uno que todavía está arrastrándose en mínimos.

Entonces, ¿qué cabe esperar realmente?

Lo más razonable es pensar en tres escenarios. El primero, el más sano para los alcistas, sería una continuación de la subida con menos fuerza y más base: resultados todavía buenos, petróleo menos asfixiante, tecnología sosteniendo el liderazgo pero con más participación de industriales, financieras y consumo. Ese sería el rally que madura. El segundo sería una consolidación larga, incluso incómoda, donde el mercado no corrige demasiado en precio pero sí en tiempo. Subir un 16% seguido deja al índice con bastante sobrecompra táctica, y una digestión así sería bastante normal. El tercero, que de momento no parece el dominante pero tampoco conviene descartar, sería una corrección más seria si el mercado descubre que ha corrido demasiado deprisa frente a lo que los datos permiten justificar.

A mí, honestamente, el escenario que más sentido me tiene ahora mismo es el segundo con opción a derivar al primero. Es decir, un mercado que probablemente necesite respirar, pero que sigue teniendo debajo una base de beneficios y de momentum mejor de lo que muchos quieren admitir. No veo un entorno de desplome inminente, pero tampoco uno donde todo pueda seguir saliendo bien sin interrupciones. La subida ha sido muy rápida, la vara ya está alt y cada nueva publicación de beneficios importa más que hace un mes.

La comparación con el “Día de la Liberación” ayuda justo por eso. Aquel episodio enseñó que los grandes rebotes nacen cuando el miedo es excesivo. El momento actual enseña otra cosa: que la verdadera prueba viene después, cuando el miedo ya ha sido barrido y lo único que queda es el precio exigiendo resultados. Ahí es donde estamos ahora. El mercado ya ha hecho la parte espectacular. Ahora toca la parte seria.

La clave ya no es perseguir el precio

Después de una subida así, lo menos inteligente suele ser perseguir el precio en vertical como si no existiera el retroceso. En gráfico de cuatro horas, el S&P 500 ahora mismo viene con una estructura muy estirada, y cuando un índice sube así, lo normal no es que ofrezca una entrada cómoda en mitad de la aceleración, sino después de una pausa táctica. Justo eso fue lo que hizo en tramos anteriores, como entre el 17 y el 30 de abril: descansó, comprimió volatilidad, construyó una figura de pausa y solo después volvió a romper. Esa suele ser la secuencia más sana.

Por eso, más que intentar comprar una vela vertical por miedo a quedarse fuera, lo ideal sería esperar a que el mercado se estabilice un poco, forme una consolidación en gráfico horario o de cuatro horas y vuelva a romper desde esa pausa. Ahí sí tiene sentido pensar en subirse a los retrocesos. Es una diferencia importante: no se trata de comprar por comprar porque la tendencia es alcista, sino de esperar una reorganización del precio que permita entrar con una estructura más limpia y con un riesgo mejor definido.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.