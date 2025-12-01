Diciembre empieza con las lecturas de los PMIs

El calendario económico del primer lunes de diciembre está dominado por la publicación de los informes del PMI manufacturero del mes de noviembre. No se espera que estas lecturas provoquen reacciones significativas en el mercado, especialmente tras los festivos de la semana pasada en Wall Street y en el contexto actual de aumento generalizado de la aversión al riesgo, que está presionando a la baja las acciones y las criptomonedas en estos momentos.

En clave europea, tras la reciente lectura del índice Ifo sobre la confianza empresarial en Alemania, la cual resultó más débil de lo esperado, el PMI alemán podría añadir más presión bajista a un Dax 40 que ya retrocede un 0,6% en este inicio de sesión.

