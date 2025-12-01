Diciembre empieza con las lecturas de los PMIs

El calendario económico del primer lunes de diciembre está dominado por la publicación de los informes del PMI manufacturero del mes de noviembre. No se espera que estas lecturas provoquen reacciones significativas en el mercado, especialmente tras los festivos de la semana pasada en Wall Street y en el contexto actual de aumento generalizado de la aversión al riesgo, que está presionando a la baja las acciones y las criptomonedas en estos momentos.
En clave europea, tras la reciente lectura del índice Ifo sobre la confianza empresarial en Alemania, la cual resultó más débil de lo esperado, el PMI alemán podría añadir más presión bajista a un Dax 40 que ya retrocede un 0,6% en este inicio de sesión.
Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa
Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.
Micron abandona el negocio de consumo para priorizar memoria para chips de IA
Jensen Huang, CEO de Nvidia, conversa con Trump sobre restricciones de chips, regulación estatal de la IA podría frenar la industria en EE.UU.
Solicitudes de desempleo en EE. UU. sorprenden a la baja
Dólar en Chile abre estable en $918 en medio de señales clave desde EE.UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.