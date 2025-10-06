Dimite el primer ministro francés

La incertidumbre política en Francia provoca caídas en el euro y en el Cac 40
La incertidumbre política en Francia provoca caídas en el euro y en el Cac 40
Acaba de dimitir el primer ministro Lecornu. El presidente Macron había dado a Sébastien Lecornu hasta el domingo por la noche para formar un nuevo gobierno, y se espera que hoy se anuncien los nuevos ministros. Como reacción inmediata a la dimisión, el euro se está debilitando.
Además, el Cac 40 se hunde un 2% y se observa un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos. Fundamentalmente, el diferencial entre los rendimientos de los bonos alemanes y franceses a 10 años se está ampliando hasta alcanzar su nivel más alto desde enero del año pasado. Este diferencial, un indicador clave del riesgo político y fiscal en la Eurozona, refleja una mayor ansiedad en el mercado.
El creciente diferencial de rendimiento entre la deuda a 10 años de Francia y Alemania pone de relieve la preocupación del mercado.
Cotización del euro-dólar
El par euro-dólar sufre una fuerte caída, cotizando cerca del nivel de 1,1660, su mínimo desde el 26 de septiembre. La dimisión del recién nombrado primer ministro francés introduce mucha incertidumbre en el panorama político, lo que podría suponer elecciones anticipadas.
Cotización del Cac 40
El Cac 40 cae un 2% en estos momentos.
Fuente : Plataforma de XTB
La inestabilidad en Francia aumenta la demanda de dólares
El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés
Miembros de la Fed destacan cambios estructurales impulsados por la IA; Kashkari y Miran respaldan dos recortes de tasas este año 🔎
Las acciones de AMD se disparan un 25% tras el acuerdo con OpenAI.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.