Discurso del governador de la Fed de Nueva York 🗽

Conclusiones clave Williams, governador de la Fed de Nueva York, ofreció comentarios moderados al NYT.

Williams apunta a nuevos recortes de tipos en medio del debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

El gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ha hablado sobre la política monetaria estadounidense en una entrevista con el New York Times. Williams no cree que la economía estadounidense esté al borde de una recesión, lo que respalda nuevos recortes de tipos de interés en Estados Unidos ante el debilitamiento del mercado laboral. No veo señales de efectos secundarios ni factores que puedan estar amplificando los efectos de los aranceles sobre la inflación.

Es apropiado que los tipos vuelvan a un nivel neutral.

Un mercado laboral más flexible ayudaría a limitar la inflación.

Las perspectivas de inflación no son tan sombrías como a principios de año. La desaceleración del empleo merece atención. Cotización del euro-dólar El euro-dólar retrocede hasta el nivel de 1,16 Fuente : Plataforma de XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.