Dólar en Chile al alza: presión por cobre débil y fortaleza externa

Dólar en Chile abre al alza apoyado por la fortaleza externa y debilidad del cobre

El dólar en Chile inició la jornada con avances, en línea con la tendencia internacional de apreciación de la divisa estadounidense. El movimiento se da en un contexto donde persisten dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, luego de que el presidente Trump manifestara su intención de destituir a la gobernadora Lisa Cook, decisión que podría enfrentar un proceso judicial.

Además, la Administración evalúa aumentar la presión sobre los bancos regionales de la Fed, lo que añade incertidumbre al escenario monetario.

En el mercado global, el dólar se ha visto respaldado por una percepción de mayor estabilidad económica en EE. UU., lo que ha favorecido su recuperación frente al euro y otras divisas, tras las recientes caídas.

Factores locales

En el plano interno, la debilidad del peso chileno responde principalmente a:

La caída del precio del cobre en Londres , que reduce los ingresos proyectados para Chile.

Datos negativos desde China, donde los beneficios industriales acumularon retrocesos tanto en la comparación mensual como en el acumulado anual, reflejando un escenario desafiante para la demanda de materias primas.

Perspectivas de corto plazo

Fuente: xStation 5

El tipo de cambio USDCLP se mantiene en una zona de congestión técnica, con techo cercano a 972 y soporte en torno a 963.

Si se rompen los niveles de soporte, los siguientes puntos a monitorear se ubican en 946,30 y 939,05 pesos por dólar .

En caso contrario, una consolidación sobre los 970 abriría espacio para presionar resistencias más altas.

Bajo este panorama, se proyecta una sesión volátil para el USDCLP, con un rango de fluctuación estimado entre 965 y 970 pesos por dólar, condicionado por los movimientos del cobre y la trayectoria global del billete verde.