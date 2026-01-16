Dólar en Chile avanza levemente mientras el cobre retrocede y el mercado mira a EE.UU.

La caída del cobre , principal exportación chilena, presiona al tipo de cambio tras una toma de utilidades en los mercados de metales.

La fortaleza de los datos en Estados Unidos reduce las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal , apoyando al dólar global.

El dólar en Chile avanza levemente y se ubica cerca de los 884 pesos , en una sesión sin referencias económicas locales.

El dólar en Chile inicia la jornada de este viernes con una leve apreciación, cotizando en torno a los 884 pesos por dólar, lo que representa un avance cercano al 0,1% respecto al cierre previo. En una sesión marcada por la ausencia de publicaciones económicas locales, el comportamiento del tipo de cambio sigue estrechamente ligado a los movimientos del escenario internacional.

Para la jornada de hoy, el mercado proyecta que la cotización del dólar en Chile se mantenga dentro de un rango acotado, entre los 882 y 887 pesos, reflejando un contexto de cautela y consolidación de niveles.

Factores externos dominan la dinámica del tipo de cambio

En el plano internacional, el desempeño del dólar a nivel global continúa siendo el principal motor de los movimientos cambiarios. La reciente fortaleza de los datos económicos en Estados Unidos ha llevado a los inversionistas a moderar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

Indicadores laborales más sólidos de lo anticipado, junto con señales de estabilidad en la actividad económica, han reforzado la percepción de que la Fed mantendría una postura cautelosa en los próximos meses. Este escenario ha brindado soporte adicional al dólar, impactando directamente en monedas emergentes como el peso chileno.

A este contexto se suma el frente comercial. Estados Unidos alcanzó acuerdos para reducir algunos aranceles, lo que ha entregado un alivio parcial a los mercados. Sin embargo, la posibilidad de nuevas medidas comerciales continúa latente, manteniendo un nivel relevante de incertidumbre entre los inversionistas. Esta combinación de datos económicos sólidos y tensiones comerciales aún no resueltas contribuye a un entorno donde el dólar se mantiene firme, influyendo en la evolución del tipo de cambio en Chile.

El cobre retrocede y presiona al peso chileno

Por su parte, el cobre extiende su fase de corrección y registra una caída cercana al 1,3% en la apertura, alejándose de los máximos alcanzados recientemente. Este retroceso responde a diversos factores, entre ellos medidas regulatorias en China orientadas a reducir la volatilidad en los mercados financieros.

Además, el alivio temporal de las tensiones comerciales, luego de que Estados Unidos postergara la aplicación de aranceles sobre minerales estratégicos, ha impulsado una toma de utilidades en el complejo de metales. Este movimiento afecta directamente al principal producto de exportación chileno, generando presión adicional sobre el peso y apoyando la apreciación del dólar en Chile.

Perspectivas para el dólar en Chile

En este escenario, el tipo de cambio continuará reaccionando principalmente a factores externos, en particular a la evolución del dólar global, las expectativas sobre la política monetaria de la Fed y el desempeño del precio del cobre. Mientras no surjan catalizadores locales relevantes, el mercado seguirá atento a los acontecimientos internacionales que puedan alterar el equilibrio actual.

USDCLP M30: lectura técnica

USDCLP viene consolidando en rango dentro del rectángulo, con soporte cercano a 879.6 y resistencia en 887.5; el precio reacciona cerca de la media de Bollinger (sesgo neutral) mientras la banda superior contiene los intentos de rebote. El RSI alrededor de 55 sugiere momentum levemente alcista pero aún sin sobrecompra, consistente con un mercado en pausa. Una ruptura sobre 887.5 abriría espacio a extensión hacia 895, mientras que perder 879.6 reactivaría la presión bajista dentro del tramo previo.

Fuente: xStation5.

__________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí y accede a los mercados globales para operar divisas, commodities y mucho más con herramientas profesionales.