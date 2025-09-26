Dólar en Chile hoy 26 de Septiembre: rango 951–965, sesgo táctico y claves externas

Con el dólar en Chile en 958 (−0,01%) y sin catalizadores locales, el tipo de cambio permanece encajonado entre 951–965 para la sesión, a la espera de señales desde EE. UU., donde datos más sólidos han enfriado las apuestas de recortes agresivos por parte de la Fed y mantienen un sesgo de dólar global más firme. Persisten riesgos por un eventual shutdown y los nuevos aranceles a insumos médicos/farmacéuticos, factores que añaden volatilidad táctica.
Análisis técnico intradía
Tendencia/estructura: rebote desde la zona de demanda 946–952 (rectángulo verde) y avance hacia la SMA intradía (naranja) que pasa cerca de 959–960, actuando como resistencia dinámica inmediata. Si necesitas repasar la media móvil simple, aquí tienes una guía de Medias Móviles Simples.
Fibonacci: niveles relevantes del tramo reciente: 127% 951, 161,8% 962, 200% 973,5 y 261,8% 992. Más sobre cómo trazar retrocesos/extensiones en Retrocesos de Fibonacci.
Soportes: 952, 946,6 (línea azul), luego 938–931 (confluencia y 61,8%).
Resistencias: 960–962 (SMA + 161,8%), 965, y 973–977 (máximos previos y 200%), zona de oferta marcada.
Momentum: el MACD intradía gira al alza desde terreno negativo, señal de alivio más que de cambio de tendencia mientras no supere cero con decisión. Guía rápida: MACD.
Escenarios para la sesión
Base (rangueo 951–965): probabilidad alta mientras el precio respete 952 y no rompa 965 con volumen.
Alza táctica: cierre por encima de 962 habilita extensión a 965 y, de superarlo, 973–977. Invalida con vuelta bajo 956.
Baja de continuidad: rechazo firme en 960–962 reabre 952; pérdida de 946,6 expone 938–931.
Niveles a monitorear
Resistencias: 960–962, 965, 973–977.
Soportes: 952, 946,6, 938–931.
Sesgo intradía y clave de corto plazo
Sesgo intradía: neutral–alcista mientras se mantenga sobre 952; pierde tracción bajo 952 y se vuelve neutral–bajista bajo 946,6.
Clave de corto plazo: el tipo de cambio necesita romper 962/965 para escapar del rango; de lo contrario, prevalece la operativa mean-reversion condicionada por el flow externo (rendimientos de Treasuries, DXY y cobre).
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.