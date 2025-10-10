Dólar en Chile se mantiene estable en 10 de Octubre en los $952 mientras espera señales desde EE.UU.

Cobre y fundamentos locales: La caída en la producción de Codelco y la restricción de oferta global mantienen al cobre cerca de máximos históricos, generando soporte parcial para el peso chileno.

Factores internacionales en foco: Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal dominan el sentimiento del mercado, pese al cierre parcial del gobierno estadounidense.

Estabilidad del tipo de cambio: El dólar en Chile se mantiene cerca de los 950 pesos , reflejando cautela del mercado ante la incertidumbre fiscal y monetaria global.

El dólar en Chile abrió este viernes en torno a 950 pesos, mostrando ligera estabilidad frente al cierre previo, con un alza marginal de 0,06%. La jornada no contempla publicaciones económicas locales, mientras los inversionistas se mantienen atentos al escenario internacional.

En Estados Unidos, el cierre parcial del gobierno cumple nueve días tras el nuevo fracaso del Senado en alcanzar un acuerdo presupuestario, lo que ha postergado la difusión de datos clave para la Reserva Federal. Aun así, el mercado mantiene una alta probabilidad —cercana al 95%— de un recorte de 25 puntos base en la reunión de este mes, aunque las apuestas para diciembre se moderaron. Más tarde, la atención se centrará en los indicadores de sentimiento del consumidor y expectativas de inflación elaborados por la Universidad de Michigan.

En tanto, el cobre opera apenas por debajo de los máximos históricos alcanzados ayer, con tomas de ganancias luego del fuerte repunte impulsado por restricciones de oferta. La producción de Codelco cayó a su nivel más bajo en más de veinte años, afectada por el accidente fatal en El Teniente, mientras Grasberg en Indonesia continúa con operaciones limitadas. La reducción de las proyecciones de producción de Teck Resources en Canadá refuerza la percepción de un mercado ajustado. En este contexto, el tipo de cambio podría fluctuar hoy entre 947 y 957 pesos.

Análisis técnico del dólar en Chile

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en Chile muestra una ruptura clara de la línea de tendencia alcista (en rojo), que había sostenido el movimiento desde el día anterior. Tras alcanzar un máximo en torno a los 958 pesos, el precio corrigió con fuerza, alcanzando la extensión de 161,8% de Fibonacci en 947,8 pesos, desde donde comenzó un rebote técnico.

Actualmente, el par se encuentra oscilando alrededor de los 952 pesos, nivel coincidente con el retroceso de 127% de Fibonacci, actuando como resistencia inmediata. Si el precio logra consolidarse sobre 955,7 pesos (nivel 100% de Fibonacci), podría retomar impulso hacia 956,9, donde se encuentra una resistencia relevante marcada en el gráfico.

Por el contrario, una caída sostenida bajo 947 pesos podría abrir espacio hacia los 942 pesos, correspondiente al nivel 200% de extensión. El MACD se mantiene aún en terreno negativo, aunque mostrando señales de convergencia alcista, lo que sugiere un posible rebote de corto plazo.

En términos generales, el sesgo técnico se mantiene neutral-bajista mientras no se recupere la zona de 956 pesos, con un rango operativo estimado entre 945 y 957 pesos para la sesión.