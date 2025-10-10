NASDAQ 100 cae un 1,10 % ✂️

- Wall Street retrocede mientras los comentarios de Trump sobre China sacuden los mercados
Las acciones estadounidenses revirtieron las alzas iniciales de hoy después de que Donald Trump publicara en TruthSocial una advertencia sobre una posible escalada en las tensiones comerciales con China. El expresidente afirmó que Pekín había enviado cartas a varios países anunciando planes para imponer controles de exportación sobre tierras raras y otras materias primas clave, calificando la medida como “hostil” y orientada a “obstruir los mercados”.
Trump añadió que Estados Unidos podría verse obligado a responder con contramedidas, incluyendo un “aumento masivo de aranceles” a las importaciones chinas, lo que elevaría el riesgo de un nuevo enfrentamiento comercial.
La publicación reavivó los temores de una guerra comercial, debilitando el sentimiento de los inversores a nivel global.
El S&P 500 cayó un 0,80 %,
el NASDAQ 100 retrocedió un 1,10 %,
y el Russell 2000 descendió un 1,30 %.
El índice del dólar estadounidense (DXY) también se debilitó un 0,50 %.
