Dólar en Colombia cae tras sorpresiva subida de BanRep al 12%

- La fortaleza global del dólar mantiene presión sobre el peso colombiano mientras el mercado espera la decisión de tasas del Banco de la República
- El dato de desempleo y el tono del banco central serán los principales catalizadores para la volatilidad del USDCOP durante la jornada
- El nivel de $3478 será clave para definir si el USDCOP extiende el rebote hacia $3552 o retoma su tendencia bajista con soporte en $3373
- La fortaleza global del dólar mantiene presión sobre el peso colombiano mientras el mercado espera la decisión de tasas del Banco de la República
- El dato de desempleo y el tono del banco central serán los principales catalizadores para la volatilidad del USDCOP durante la jornada
- El nivel de $3478 será clave para definir si el USDCOP extiende el rebote hacia $3552 o retoma su tendencia bajista con soporte en $3373
El dólar en Colombia se mantiene presionado a la baja cerca de $3.434, luego de que el Banco de la República sorprendiera al mercado con una subida de 75 puntos básicos, llevando la tasa de interés hasta 12%, su nivel más alto desde marzo de 2024. El movimiento superó la expectativa de un alza de 50 puntos básicos y refuerza la lectura de una política monetaria más restrictiva para contener la inflación y el aumento de costos.
BanRep sorprende al mercado con una subida más agresiva
La decisión de la Junta Directiva refleja una preocupación mayor por la persistencia inflacionaria y por el impacto de los costos internos y externos sobre las expectativas de precios. Al llevar la tasa hasta 12%, el banco central envía una señal de que prioriza el control de la inflación, incluso en un contexto donde la actividad económica podría resentirse por condiciones financieras más ajustadas.
Para el peso colombiano, el efecto inicial es favorable. Una tasa más alta aumenta el atractivo relativo de los activos en pesos y fortalece el diferencial frente a otras economías emergentes, lo que ayuda a explicar la presión bajista sobre el USDCOP. Sin embargo, el mercado seguirá atento al tono del comunicado y a si esta decisión marca un ajuste puntual o el inicio de una postura más dura por parte de BanRep.
Análisis técnico
USDCOP mantiene presión bajista tras la decisión
USDCOP continúa operando bajo presión y se mantiene cerca de la zona de $3.434, después de perder el soporte de $3.478. Mientras el precio no recupere ese nivel, el sesgo sigue favoreciendo al peso colombiano, con siguiente soporte en $3.373.
Al alza, una recuperación sobre $3.478 aliviaría la presión bajista y podría llevar al cruce nuevamente hacia $3.552. El MACD se mantiene en terreno negativo, confirmando que el impulso bajista sigue vigente.
Fuente: xStation5
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