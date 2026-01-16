Dólar en Colombia hoy: el Peso Colombiano resiste ante el aumento de la deuda y la resiliencia económica de Estados Unidos

En lo local, pesa la deuda externa récord (US$239.154 millones; 54,9% del PIB ) y, en técnico, el mercado vigila $3.712 como resistencia y $3.655 como soporte.

El foco externo está en la fortaleza de EE. UU.: solicitudes de desempleo bajo lo esperado y encuestas manufactureras positivas enfrían recortes de la Reserva Federal .

El dólar en Colombia inicia este viernes 16 de enero de 2026 con un repunte hacia $3.690 , con TRM $3.687,32 , tras mínimos no vistos desde mediados de 2021.

El dólar en Colombia inicia la última jornada de la semana con un leve repunte, negociándose en niveles de $3.690 durante la apertura de este viernes 16 de enero de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente se sitúa en $3.687,32, lo que refleja una recuperación del billete verde tras haber tocado mínimos no vistos desde mediados de 2021. A pesar de no contar con indicadores económicos domésticos hoy, la atención de los inversionistas se centra en los datos laborales de Estados Unidos, los cuales mostraron solicitudes semanales de desempleo inferiores a lo previsto. Esta fortaleza del mercado laboral estadounidense, sumada a encuestas manufactureras positivas, ha enfriado las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

Mercado internacional

El contexto externo vuelve a ser decisivo para el tipo de cambio en Colombia. La combinación de un mercado laboral estadounidense más sólido de lo anticipado y señales favorables desde el frente manufacturero mantiene la percepción de resiliencia económica en Estados Unidos. En consecuencia, el mercado ajusta su lectura sobre la trayectoria de tasas, reduciendo la probabilidad de recortes adicionales cercanos por parte de la Fed, un factor que tiende a sostener el atractivo relativo del dólar frente a monedas emergentes.

En paralelo, el entorno global incorpora fuentes adicionales de incertidumbre. El anuncio de Trump sobre aranceles a chips y el interés por Groenlandia mantienen una volatilidad latente que condiciona el flujo de capitales hacia economías emergentes, agregando sensibilidad al comportamiento del peso colombiano en sesiones donde los catalizadores domésticos son escasos.

Deuda externa en niveles históricos y aumento de la vulnerabilidad fiscal

En el plano local, el mercado asimila las recientes cifras del Banco de la República que ubican la deuda externa del país en niveles históricos. Al cierre de octubre de 2025, el saldo total alcanzó los US$239.154 millones, cifra que representa un 54,9% del PIB. Este incremento interanual del 9,23% se explica por mayores necesidades de financiamiento público y una actualización metodológica que ahora incluye las operaciones de TES en manos de extranjeros.

Además, entre septiembre y octubre de 2025, la deuda creció en US$5.120 millones, elevando la vulnerabilidad fiscal del país ante choques externos como la depreciación de la moneda o el endurecimiento de las tasas internacionales. En términos de percepción de riesgo, el mercado suele incorporar estas métricas como una variable que puede amplificar movimientos del tipo de cambio cuando el dólar global se fortalece o cuando aumentan las primas de riesgo.

La segunda divisa más apreciada en Latinoamérica al inicio de 2026

A pesar de este panorama de endeudamiento, el peso colombiano se ha consolidado como la divisa más apreciada en Latinoamérica durante los primeros días de 2026, acumulando un avance del 2,23%. Un elemento clave detrás de este desempeño ha sido el aumento de oferta de dólares en el mercado local, con la reciente emisión récord de deuda del Gobierno Nacional por cerca de US$5.000 millones ha inundado el mercado local de dólares, presionando la cotización a la baja en el mediano plazo.

No obstante, analistas advierten que pagar obligaciones actuales con nueva deuda externa a tasas cercanas al 6% representa un reto estructural para la solvencia estatal. Así, el equilibrio entre la liquidez de dólares de corto plazo y el deterioro gradual de métricas fiscales puede explicar por qué el mercado alterna entre fases de apreciación del peso y episodios de repuntes del dólar, especialmente cuando el entorno global se torna más adverso.

Análisis técnico

Desde el punto de vista técnico, el rebote de hoy se desarrolla al interior de un canal bajista, con el precio acercándose a resistencias dinámicas en la zona de 3.730 a 3.740. Mientras no se consoliden quiebres sobre esa área, el movimiento se interpreta como pullback dentro de la tendencia dominante. En la parte baja, los soportes inmediatos se ubican en torno a 3.640 a 3.650, con el piso reciente cerca de 3.600, mientras el RSI se recupera hacia niveles neutrales, consistente con un rebote de corto plazo más que con una reversión de fondo.

