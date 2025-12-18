Dólar en Colombia hoy: el USDCOP se enfría tras el rally y apunta a una pausa

El petróleo Brent repunta en medio de ruido geopolítico y sanciones, un factor relevante para un país exportador como Colombia.

El mercado local sigue atento a la política monetaria : la tasa del Banco de la República está en 9,25% y hay reunión de decisión de tasa el 19 de diciembre .

El dólar en Colombia se mueve cerca de 3.878 en la operativa intradía, con señales de pausa tras el avance reciente.

Panorama del día: qué está pasando con el tipo de cambio

La jornada arranca con un tipo de cambio que se sostiene en niveles elevados en el intradía, pero con un ritmo más lento. Tras un tramo de recuperación, el flujo típico de mercado se divide entre compras defensivas de dólar y ventas de corto plazo por toma de ganancias, lo que abre la puerta a movimientos de ida y vuelta antes de definir tendencia.

En Colombia, además, la referencia oficial del mercado cambiario es la TRM, que es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera bajo la reglamentación aplicable.

Claves de mercado que hoy pesan sobre el peso colombiano

1) Tasas en Colombia: foco en Banco de la República

La tasa de política monetaria se mantiene en 9,25% (vigente desde mayo) y el calendario marca decisión de tasa el 19 de diciembre, lo que suele aumentar la sensibilidad del mercado a cualquier sorpresa en expectativas.

2) Petróleo y apetito por riesgo: termómetro externo

El Brent sube cerca de los US$60 impulsado por reportes de nuevas sanciones y tensiones sobre oferta, un frente que puede mover monedas emergentes ligadas a commodities.

3) Contexto 2025: un peso que se fortaleció y un mercado más reactivo

Durante 2025 el peso colombiano mostró una apreciación destacada frente al dólar, y parte del debate del mercado ha girado en torno a factores financieros y de manejo de deuda que incrementaron la oferta de divisas localmente, además del efecto de tasas altas.

Análisis técnico simple del USDCOP (intradía)

En el corto plazo, el USDCOP mantiene una estructura de recuperación, pero el precio ya opera en una zona donde suele aparecer fricción. La lectura más práctica para una nota de mercado es:

Resistencia inmediata: 3.890–3.900 . Si el precio falla al intentar sostenerse sobre esa zona, crece la probabilidad de retroceso.

Soporte 1: 3.850 . Primer nivel lógico si se activa corrección por toma de ganancias.

Soporte 2: 3.830–3.820. Zona donde el mercado podría buscar estabilidad si la presión vendedora aumenta.

Escenario base del día: pausa/corrección técnica hacia soportes mientras no haya consolidación clara sobre 3.900.

Escenario alternativo: ruptura y sostén por encima de 3.900, lo que reactivaría el sesgo alcista intradía.