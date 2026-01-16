Dólar en México sube levemente hoy mientras el foco pasa por Fed y T MEC

En México, el T-MEC aporta un marco de certidumbre con un calendario hacia el 1 de julio de 2026 , mientras el técnico mantiene un canal bajista en M30.

La recalibración de expectativas sobre la Reserva Federal sostiene al dólar tras datos sólidos en EE. UU. y un escenario de tasas “más altas por más tiempo”.

El dólar en México avanza 0,1% en la sesión, en una jornada sin publicaciones macro relevantes en México, por lo que el tipo de cambio se mueve principalmente por el tono externo. Con el mercado mirando a Estados Unidos, el dólar encuentra soporte en la recalibración de expectativas de política monetaria, más que en noticias domésticas de corto plazo.

Los últimos datos de Estados Unidos moderaron las apuestas por recortes adicionales de la Reserva Federal. Las solicitudes semanales de desempleo sorprendieron a la baja y algunas encuestas manufactureras se ubicaron sobre lo previsto, mientras varios miembros de la Fed enfatizaron estabilidad del mercado laboral y riesgos de inflación. Esto empuja al mercado a asumir tasas sin cambios en la reunión próxima y a desplazar el siguiente recorte hacia junio o más adelante.

En comercio, el acuerdo para reducir aranceles a bienes taiwaneses y el compromiso de inversión en capacidad de chips en Estados Unidos refuerzan la narrativa de actividad resiliente, un combo que suele favorecer al dólar frente a emergentes cuando sube el premio por carry defensivo.

México y T-MEC como ancla de certidumbre

En el plano local, el mensaje de Marcelo Ebrard apunta a reducir incertidumbre en un tema sensible para flujos e inversión. La prioridad declarada es mantener vigente el T-MEC y tratar el proceso como revisión y no como renegociación, con un calendario que fija término el 1 de julio de 2026.

El énfasis en fortalecer el sistema de solución de controversias y en reglas recíprocas en materias laboral y ambiental busca acotar el riesgo de decisiones unilaterales, un factor que tiende a mejorar la percepción de estabilidad para exportadores e inversionistas, aunque su impacto cambiario suele ser más gradual que inmediato.

Análisis técnico del USDMXN

En el gráfico M30, el USDMXN sigue dentro de un canal bajista, con el rebote de hoy luciendo más como corrección táctica que como reversión. El precio opera cerca de 17,68, apenas sobre la SMA50 en 17,66 y todavía por debajo de la SMA200 en 17,80, lo que mantiene la presión de tendencia.

Las resistencias inmediatas aparecen en 17,69 a 17,71 y luego en 17,78 a 17,85, mientras los soportes quedan en 17,64 y 17,63, con extensión posible hacia 17,54 si reaparece oferta. El RSI alrededor de 49 confirma un momentum neutral, coherente con un rebote que necesita quiebres y cierres sostenidos sobre la parte alta del canal para cambiar el sesgo dominante.

