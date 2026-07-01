  
15:35 · 1 de julio de 2026

Dólar hoy Colombia: Dólar en Colombia se desploma tras subida de tasas de BanRep

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La sorpresiva subida de tasas del Banco de la República hasta 12% fortalece al peso colombiano y lleva al USDCOP a mínimos no vistos desde 2021
  • El mayor diferencial de tasas incrementa el atractivo de los activos en pesos y acelera la caída del dólar frente a la moneda colombiana
  • La ruptura del soporte de $3478 confirma una estructura técnica bajista con la zona de $3373 como siguiente nivel clave de soporte

El dólar en Colombia se desploma hacia la zona de $3.390, alcanzando niveles no vistos desde enero de 2021, en una jornada en la que el peso colombiano mantiene un fuerte desempeño frente al dólar. El movimiento ha sido impulsado principalmente por la decisión del Banco de la República (BanRep) de subir la tasa de interés en 75 puntos básicos, llevándola desde 11,25% hasta 12%, su nivel más alto en más de dos años.

BanRep impulsa el atractivo del peso colombiano

La decisión del Banco de la República sorprendió al mercado, que esperaba un ajuste más moderado, y reforzó la percepción de una postura monetaria más restrictiva frente a las presiones inflacionarias. Una tasa de interés más alta aumenta el atractivo relativo de los activos en pesos, especialmente para estrategias de carry, donde los inversionistas buscan monedas con mayores rendimientos. Ese diferencial de tasas ha dado soporte al peso colombiano y ha acelerado la caída del USDCOP.

El entorno internacional también ha contribuido al movimiento. El petróleo ha retrocedido, reduciendo parte de la prima de riesgo geopolítico, mientras los datos de Estados Unidos se han mostrado relativamente estables. El ISM manufacturero se mantuvo en terreno expansivo, aunque con moderación en el componente de precios pagados, y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, apuntando a que los riesgos inflacionarios se han atenuado, ayudaron a limitar la presión alcista sobre el dólar global.

Análisis técnico

El USDCOP rompe con fuerza la zona de $3.478 y acelera la caída hacia $3.390, confirmando una estructura bajista dominante. Si el precio se mantiene bajo $3.478, el siguiente soporte relevante aparece en $3.373; una recuperación sobre ese nivel sería necesaria para moderar la presión vendedora de corto plazo.


Fuente: xStation5

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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