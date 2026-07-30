Dólar hoy México: el dólar pierde fuerza tras Fed menos agresiva y PIB mexicano mejor de lo esperado

El dólar en México (USDMXN) retrocede cerca de 0.5% hasta la zona de 17.35, en una sesión donde por fin se combinaron dos catalizadores favorables: una Fed que resultó menos agresiva de lo que el mercado temía y un dato de crecimiento local que superó todas las expectativas. Es la clase de alineación que la divisa llevaba semanas esperando, atrapada entre la amenaza de tasas más altas en Estados Unidos y una economía doméstica que hasta ahora daba señales de debilidad. Hoy el tipo de cambio responde a ambos frentes a la vez, y por una vez lo hace a favor del peso.

La Fed alivió sin comprometerse

Como se anticipaba, la Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios, aunque con una señal de tensión interna, tres miembros del comité votaron por un alza inmediata, evidencia de las grietas crecientes sobre el rumbo de la política monetaria. Lo decisivo, sin embargo, fue el tono de la conferencia de su presidente, Kevin Warsh. Aunque Warsh reiteró el compromiso del banco central con controlar la inflación y advirtió que no dudaría en actuar si fuera necesario, no se contó entre quienes abogaban por una subida inmediata y evitó ofrecer una guía clara sobre los próximos pasos, el mercado interpretó esa ambigüedad como un alivio relativo. La probabilidad implícita de un alza de 25 puntos base en septiembre cayó a cerca de 55%, desde casi 80% antes de la decisión, un reajuste que debilitó al dólar de forma generalizada.

Para el peso mexicano, ese giro es directamente favorable, dado que con Banxico en 6.50% y la Fed en un rango de 3.50% a 3.75%, cualquier postergación del endurecimiento estadounidense preserva el amplio diferencial de tasas que sostiene el carry trade hacia activos en pesos. El mercado pasó de temer una compresión inminente de ese margen a percibir que la Fed simplemente aplaza lo que muchos siguen considerando un alza inevitable, y ese aplazamiento le devuelve oxígeno a la divisa en el corto plazo.

México crece más de lo esperado

El PIB mexicano creció 1.5% en el segundo trimestre respecto al anterior, un rebote notable tras la contracción de 0.6% del primer trimestre y la mayor expansión trimestral desde el primer trimestre de 2022. La cifra superó con holgura el consenso de mercado, que anticipaba 1.2%.

La composición del dato refuerza su solidez, ya que en términos anuales, la economía se expandió 2.2%, el mayor avance interanual desde el cuarto trimestre de 2023, y el crecimiento fue transversal: las actividades primarias subieron 3.3%, las secundarias 4.6% y los servicios 1.5%. No se trató, por tanto, de un repunte concentrado en un solo sector vinculado a recursos naturales, sino de una recuperación de base amplia que disipa, al menos por ahora, los temores de recesión que había despertado la contracción del primer trimestre.

El dato tiene además una lectura de política monetaria, porque la expansión se dio en paralelo a una inflación que cedió durante el trimestre, el mismo cuadro que permitió a Banxico mantener su tasa sin cambios con relativa comodidad. Una economía que crece con inflación en descenso es el escenario más benigno posible para el peso, porque combina el atractivo del carry con la reducción del riesgo de un deterioro macro que obligue a recortes agresivos. Ese respaldo fundamental es el que diferencia la sesión de hoy de los avances anteriores del peso, sostenidos casi exclusivamente en factores externos.

Análisis técnico

El gráfico diario muestra al USD/MXN en 17.3574, rompiendo a la baja tras semanas de consolidación y perforando su SMA de 200 periodos, ubicada en 17.5287, así como su SMA de 50 en 17.4238, ambas medias que ahora pasan a actuar como resistencia y confirman el sesgo bajista de fondo. El RSI se sitúa en zona neutral con inclinación bajista, mientras el MACD mantiene su línea por debajo de la señal con un histograma en terreno negativo, coherente con la presión vendedora reciente.

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el par en 17.3511 opera pegado a las bandas de Bollinger inferiores, con la media en 17.4302 como referencia superior, y el RSI acercándose a sobreventa tras el fuerte descenso. El precio quebró el nivel de Fibonacci de 100% en 17.3402 y encuentra el siguiente soporte relevante en la extensión de 161,8% en torno a 17.2530, mientras que la resistencia inmediata aparece en el 61,8% de 17.3940 y, más arriba, en la zona de 17.43. El ADX en 45,1 confirma una tendencia bajista definida y con fuerza. El sesgo de corto plazo es bajista mientras el par se mantenga bajo sus medias móviles, con la salvedad de que el RSI próximo a la sobreventa podría habilitar un rebote técnico puntual antes de una eventual continuación a la baja.

Fuente: xStation5.