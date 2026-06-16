Dólar Hoy en Chile: abre a la baja antes de decisión del Banco Central

- La reapertura del Estrecho de Ormuz y la estabilización del petróleo están reduciendo la presión externa sobre el peso chileno favoreciendo una corrección bajista del USDCLP y mejorando el sentimiento hacia las monedas emergentes
- El principal foco del mercado local es la decisión del Banco Central de Chile donde se espera una tasa sin cambios pero con especial atención al tono del comunicado y su evaluación de los riesgos inflacionarios y geopolíticos
- El tipo de cambio podría mantenerse en un rango acotado mientras los inversionistas esperan la decisión de la Reserva Federal con niveles de referencia entre 875 y 892 pesos por dólar en el corto plazo
- La reapertura del Estrecho de Ormuz y la estabilización del petróleo están reduciendo la presión externa sobre el peso chileno favoreciendo una corrección bajista del USDCLP y mejorando el sentimiento hacia las monedas emergentes
- El principal foco del mercado local es la decisión del Banco Central de Chile donde se espera una tasa sin cambios pero con especial atención al tono del comunicado y su evaluación de los riesgos inflacionarios y geopolíticos
- El tipo de cambio podría mantenerse en un rango acotado mientras los inversionistas esperan la decisión de la Reserva Federal con niveles de referencia entre 875 y 892 pesos por dólar en el corto plazo
El dólar en Chile inicia la jornada con sesgo bajista y cotiza cerca de $888, en un contexto de dólar global relativamente estable y menor presión desde el petróleo. El USDCLP corrige mientras el mercado ajusta expectativas tras la reapertura del Estrecho de Ormuz y queda a la espera de la decisión de tasa del Banco Central de Chile.
Petróleo estable reduce presión externa sobre el tipo de cambio
Durante la sesión nocturna, el dólar mostró leves presiones al alza, pero luego cedió en línea con la corrección del petróleo. El movimiento respondió a reportes que apuntan a una normalización gradual de la oferta energética, con Qatar acercándose a cerca del 80% de su producción en los próximos dos meses tras la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Aunque la posibilidad de un acuerdo ha mejorado el sentimiento hacia los activos emergentes, el foco del mercado se ha trasladado hacia la capacidad de las refinerías para reactivar completamente su producción. En este escenario, los precios del petróleo se mantienen relativamente estables y reducen parte de la presión inflacionaria externa.
Banco Central de Chile y Fed concentran la atención
En el plano local, el principal catalizador será la decisión de política monetaria del Banco Central de Chile, donde el mercado espera que la tasa se mantenga en 4,5%. Más que la decisión en sí, será clave el tono del comunicado, especialmente frente a un escenario de mayor prima por riesgo geopolítico, pero con precios del petróleo más moderados.
Para la siguiente jornada, la atención se desplazará hacia el posicionamiento de los inversionistas antes de la decisión de la Reserva Federal. Bajo este contexto, el tipo de cambio podría mantener una dinámica estable, con un rango estimado entre $875 y $892.
Análisis técnico
El USDCLP pierde fuerza tras fallar sobre $901–$902 y se acerca a $888, soporte relevante. Una ruptura bajo esa zona abriría espacio hacia $883, mientras que una recuperación sobre $894 aliviaría la presión bajista y devolvería el foco a $901.
Fuente: xStation5
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