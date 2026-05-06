Dólar Hoy en Chile: abre débil en $892 tras señales de acuerdo internacional

El dólar en Chile inicia la jornada con una marcada tendencia bajista, abriendo en 890 pesos, en medio de un renovado optimismo respecto a la posibilidad de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, uno de los focos geopolíticos más relevantes para los mercados financieros globales en las últimas semanas.

Desde la apertura, el comportamiento del tipo de cambio ha estado dominado por factores externos, especialmente por un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense frente a las principales monedas del mundo. Este movimiento responde directamente a una mejora en las expectativas de avances diplomáticos, lo que ha reducido la demanda por activos refugio.

Optimismo geopolítico presiona al dólar global

El cambio en el sentimiento del mercado se produjo luego de una publicación del presidente de Estados Unidos, quien anunció que el programa Project Freedom suspendería el acuerdo vigente con el objetivo de abrir espacio a nuevas negociaciones diplomáticas.

A este anuncio se suma la información proveniente de una fuente paquistaní, que señala que Estados Unidos e Irán estarían próximos a firmar un memorando destinado a poner fin al conflicto. Entre los principales puntos del eventual acuerdo se incluirían:

Una pausa en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Una flexibilización de las restricciones en el estratégico estrecho de Ormuz.

Un alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Aunque aún existe un plazo de 48 horas para la confirmación oficial del acuerdo, el solo avance en estas conversaciones ha sido suficiente para cambiar el tono de los mercados, generando una mayor toma de riesgo por parte de los inversionistas.

Este nuevo escenario ha impulsado con fuerza a las divisas emergentes, dentro de las cuales el peso chileno destaca por su sensibilidad tanto a factores externos como a los precios de las materias primas.

Cobre y datos de China apoyan al peso chileno

En el plano local, el peso chileno ha encontrado un respaldo adicional en el repunte de los precios del cobre, principal producto de exportación del país y un determinante clave en la evolución del tipo de cambio.

El impulso del metal rojo se ve reforzado por la publicación de datos PMI de China que superaron las expectativas del mercado. Estas cifras son especialmente relevantes considerando que China es el mayor consumidor mundial de cobre, por lo que mejores perspectivas económicas en ese país tienden a traducirse en una mayor demanda por el recurso.

De esta forma, la combinación de un contexto externo más favorable y fundamentos locales sólidos ha permitido una apreciación significativa del peso chileno en las primeras operaciones del día.

Análisis técnico



Fuente: xStation

USDCLP en M15 venía desarrollando una tendencia alcista dentro de un canal consistente, pero en el corto plazo muestra una corrección tras el rechazo en la zona de 915–916, lo que llevó al precio a retroceder hacia 892 y romper la directriz inferior del canal junto con la SMA de 50 (904), debilitando el impulso; actualmente se mantiene cerca de la SMA de 200 (898), nivel clave donde podría intentar estabilizarse. Mientras no recupere la zona de 900–905, el sesgo se mantiene bajista, con soporte relevante en 887.