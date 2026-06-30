Dólar Hoy en Chile: Desempleo en máximos desde 2021

- El aumento del desempleo en Chile hasta 9,4% refuerza la percepción de una economía más débil y mantiene presión sobre el peso chileno
- La fortaleza del dólar y la persistente debilidad del cobre continúan favoreciendo un sesgo alcista para el USDCLP en un entorno de mayor cautela global
- La combinación de datos económicos locales débiles e incertidumbre geopolítica mantiene al tipo de cambio con un rango estimado entre $915 y $928 por dólar
- El aumento del desempleo en Chile hasta 9,4% refuerza la percepción de una economía más débil y mantiene presión sobre el peso chileno
- La fortaleza del dólar y la persistente debilidad del cobre continúan favoreciendo un sesgo alcista para el USDCLP en un entorno de mayor cautela global
- La combinación de datos económicos locales débiles e incertidumbre geopolítica mantiene al tipo de cambio con un rango estimado entre $915 y $928 por dólar
El dólar en Chile mantiene presión alcista y podría moverse entre $915 y $928, en una jornada marcada por el deterioro del mercado laboral local y un entorno internacional de mayor cautela. El USDCLP avanza mientras el dólar global se estabiliza, el cobre sigue presionado y los inversionistas monitorean las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha.
Desempleo en Chile sube a 9,4% y presiona al peso
El foco local estuvo en el mercado laboral. La tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, su nivel más alto desde julio de 2021. El deterioro no responde a una destrucción masiva de empleo, ya que los ocupados crecieron 0,8%, sino a que la fuerza de trabajo aumentó con más fuerza, 1,3%, incorporando a más personas que buscan empleo sin encontrarlo al mismo ritmo.
La lectura muestra una economía con menor capacidad de absorción laboral. Los desocupados aumentaron 6,9%, la tasa de ocupación retrocedió a 56,5%, la informalidad subió a 27,0% y las horas efectivamente trabajadas disminuyeron. En mujeres, el desempleo llegó a 10,5%, mientras que en hombres subió a 8,6%. El dato refuerza la percepción de una economía más débil, con creación de empleo insuficiente y mayor peso de trabajos informales o de menor estabilidad.
Dólar estable, cobre presionado y datos mixtos de actividad
El contexto externo también mantiene presión sobre el tipo de cambio. La volatilidad en Asia y la incertidumbre en torno a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha han elevado la prima por riesgo, mientras el dólar se sostiene frente a monedas emergentes. A esto se suma que el cobre continúa presionado y en fase de consolidación, pese a que el PMI manufacturero de China superó las expectativas.
Los datos sectoriales locales también apuntan a debilidad: la producción de cobre cayó 12,9% anual, la producción industrial retrocedió 7,5% y la manufactura bajó 7,2%, aunque las ventas minoristas mensuales mostraron un avance de 0,3%. Bajo este escenario, el USDCLP seguiría condicionado por el apetito global por riesgo, el cobre y la lectura de debilidad interna, con un rango estimado entre $915 y $928 por dólar.
Fuente: xStation5
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