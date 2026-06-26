Dólar Hoy en Chile: dólar abre al alza y se acerca a los $920

El dólar en Chile abre ligeramente al alza, subiendo cerca de 0,2% y cotizando en torno a los 920 pesos por dólar. El movimiento se produce en un contexto en el que los mercados siguen descontando que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva y podría incluso elevar las tasas de interés más adelante este año.

Este escenario continúa entregando soporte al dólar a nivel internacional, especialmente en un mercado que sigue atento a la evolución de la inflación en Estados Unidos y a las próximas señales de política monetaria por parte de la Fed.

La Reserva Federal sigue siendo clave para el tipo de cambio

Aunque el último dato de inflación PCE en Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas y alivió los temores de una aceleración inflacionaria más pronunciada, la inflación continúa muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Esto, junto con las declaraciones de miembros del banco central que apuntan a presiones inflacionarias aún persistentes, sigue respaldando al dólar a nivel global. En este contexto, el mercado mantiene la atención sobre la posibilidad de que la autoridad monetaria estadounidense conserve una postura restrictiva por más tiempo o incluso retome ajustes al alza en las tasas de interés durante los próximos meses.

Factores externos marcan el comportamiento del tipo de cambio en Chile

En Chile no se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada, por lo que el comportamiento del tipo de cambio podría estar determinado principalmente por factores externos, como la evolución del dólar a nivel global, las expectativas de tasas en Estados Unidos y el desempeño de las materias primas.

El cobre se mantiene estable en la LME

Por su parte, el cobre se mantiene prácticamente estable en la LME. La fortaleza del dólar y las expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos continúan limitando el apetito por los metales industriales.

Un dólar más apreciado encarece las materias primas para los compradores que operan con otras divisas, mientras que unas condiciones financieras más restrictivas generan dudas sobre el crecimiento global y la demanda futura de commodities.

China y la demanda industrial siguen bajo la mirada del mercado

A ello se suma que la debilidad de algunos sectores tradicionales de consumo en China sigue siendo solo parcialmente compensada por la sólida demanda proveniente de las industrias vinculadas a las energías renovables, el almacenamiento energético y la electrónica.

Este equilibrio mantiene al mercado del cobre en una posición de cautela, ya que si bien existen señales de demanda estructural desde sectores ligados a la transición energética y la tecnología, persisten dudas sobre la recuperación de áreas tradicionales de consumo industrial.

Análisis técnico

El USDCLP en M15 mantiene un sesgo alcista de corto plazo tras recuperar con rapidez la caída registrada durante la sesión y volver a situarse por encima de la media de 50 periodos. El precio continúa desarrollando máximos y mínimos crecientes dentro del rango comprendido entre 912.4 y 925.1, y ahora vuelve a aproximarse a la resistencia inmediata de 922.9-925.1, zona donde previamente apareció presión vendedora.



El RSI se mantiene en terreno positivo sin mostrar señales claras de sobrecompra y el ADX refleja una tendencia con impulso moderado, lo que favorece nuevos intentos alcistas. Un quiebre confirmado sobre 922.9 aumentaría la probabilidad de una extensión hacia 925.1 e incluso 929.0, mientras que un rechazo desde la zona actual podría llevar al tipo de cambio a buscar nuevamente el soporte de 918.2, cuyo mantenimiento sería importante para conservar la estructura alcista vigente.



Fuente: xStation5