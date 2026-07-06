Dólar Hoy en Chile: dólar abre estable, mercado espera las minutas de la Fed

El dólar en Chile comenzó la semana con pocos movimientos, cotizando en torno a los $921 por dólar, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas que continúan ajustando sus expectativas luego de la publicación del débil informe de empleo de Estados Unidos.

El mercado interpreta que la desaceleración del mercado laboral estadounidense disminuye las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir las tasas de interés durante este año, escenario que ha debilitado parcialmente al dólar en los mercados internacionales.

La caída del petróleo reduce las presiones inflacionarias

Otro de los factores que influye en la estabilidad del tipo de cambio es el retroceso del precio del petróleo, que volvió a niveles similares a los registrados antes del conflicto en Medio Oriente.

Esta caída contribuye a aliviar las presiones inflacionarias globales, disminuyendo la necesidad de mantener políticas monetarias más restrictivas y restando impulso al dólar frente a otras monedas.

El mercado espera nuevas señales de la Reserva Federal

La atención de los inversionistas estará centrada esta semana en la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, documento que podría entregar mayores pistas sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

Las señales que entregue el banco central serán determinantes para evaluar si efectivamente el ciclo de tasas de interés se mantendrá estable durante los próximos meses o si aún existe espacio para ajustes adicionales.

En tanto, en Chile no se esperan publicaciones de indicadores económicos relevantes durante la jornada, por lo que la evolución del dólar en Chile dependerá principalmente del comportamiento de los mercados internacionales.

El cobre corrige tras las ganancias recientes

Por otra parte, el cobre registra una leve caída de 0,3% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), en un movimiento que responde principalmente a una toma de utilidades luego del avance observado en las últimas sesiones.

Si bien un escenario de menores expectativas de alzas de tasas suele beneficiar a los metales industriales al favorecer las perspectivas de crecimiento económico, el mercado ha optado por realizar ajustes de corto plazo.

China continúa respaldando las perspectivas del cobre

A pesar del retroceso diario, las perspectivas para el cobre siguen encontrando apoyo en China.

Los inversionistas mantienen un elevado interés por el sector minero ante la expectativa de sólidos resultados corporativos, situación que continúa ofreciendo un respaldo de mediano plazo para el metal rojo y limita caídas más pronunciadas.

Análisis técnico

El USDCLP en el gráfico H1 cotiza cercano a $924. Mantiene como resistencia inmediata la zona de $930, nivel donde ya mostró rechazo anteriormente. Por otro lado, el soporte relevante se ubica en $910, una ruptura bajo este nivel podría abrir espacio a un sesgo bajista de corto plazo.



Fuente: xStation5