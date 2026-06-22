Dólar Hoy en Chile: el dólar busca sostenerse sobre $900 con apoyo externo y cobre en recuperación

El tipo de cambio (USDCLP) abrió estable durante la jornada, en un contexto en que el mercado local continúa atento principalmente a los factores externos. En particular, las conversaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán generaron volatilidad en el precio del petróleo, aunque el mercado comienza a posicionarse ante un posible avance hacia un acuerdo final.

Este escenario ha reducido ligeramente la prima por riesgo, pero aún se mantiene un entorno de mayor incertidumbre para los inversionistas. Por esta razón, el comportamiento del dólar en Chile sigue condicionado por las señales internacionales y por la evolución de los activos más sensibles al riesgo geopolítico.

Datos locales estables y recuperación del cobre entregan soporte a la moneda

En el plano local, los datos económicos se han mantenido relativamente estables, mientras que la recuperación del cobre ha entregado mayor soporte a la moneda. Este avance del principal producto de exportación chileno contribuye a moderar las presiones sobre el tipo de cambio, especialmente en un contexto donde los factores externos siguen dominando la atención del mercado.

De todas formas, esperamos que durante la semana el principal catalizador siga siendo el componente internacional. En ausencia de nuevos episodios de volatilidad geopolítica, estimamos que el tipo de cambio podría oscilar entre los $897 y $905 por dólar.

Análisis técnico del dólar en Chile

El dólar en Chile (USDCLP) en temporalidad M15 mantiene una recuperación sostenida desde los mínimos de 881.7, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes que permitió recuperar tanto la media de 50 periodos como la media de 200 periodos.

El precio se encuentra ahora testeando la zona de 903.3-904.0, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 50% y a un área que ha funcionado como pivote relevante durante las últimas sesiones.

Compradores mantienen el control de corto plazo

La consolidación justo bajo esta resistencia sugiere que los compradores conservan el control de corto plazo, mientras el RSI permanece en terreno de fortaleza sin mostrar señales extremas de agotamiento. Un quiebre confirmado sobre 903.3 abriría espacio para una extensión hacia 908.5 y posteriormente 915.8, mientras que un rechazo en la zona actual podría generar una corrección hacia 898.3. Este nivel debería actuar como primer soporte para mantener intacta la estructura alcista desarrollada desde los mínimos recientes.

El escenario base para el dólar en Chile se mantiene condicionado por el equilibrio entre la menor prima por riesgo internacional, la evolución del petróleo, las señales geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y el soporte entregado por la recuperación del cobre.

Mientras no se produzcan nuevos episodios de tensión externa, el tipo de cambio podría mantenerse dentro del rango estimado entre $897 y $905 por dólar. Sin embargo, un aumento de la volatilidad internacional podría volver a impulsar movimientos más amplios en el mercado cambiario local.

Fuente: xStation5.