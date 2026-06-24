Dólar Hoy en Chile: sube por fortaleza global del dólar y presión del cobre

El dólar en Chile inicia la jornada al alza, en un contexto marcado por la persistente fortaleza global del dólar y una mayor aversión al riesgo. El USDCLP avanza mientras las monedas emergentes pierden terreno frente a la divisa estadounidense, presionadas por las ventas recientes en el sector tecnológico y por un entorno de tasas de interés al alza.

Aversión al riesgo sostiene al dólar global

El dólar continúa consolidándose como activo refugio en medio de un escenario de mayor incertidumbre. Las caídas recientes en tecnología han reducido el apetito por riesgo y favorecido la demanda por liquidez, mientras las tasas estadounidenses más elevadas refuerzan el atractivo relativo del billete verde frente a otras monedas.

Durante la jornada, el mercado estará atento al informe de pruebas de estrés de la Reserva Federal y a los resultados corporativos de Micron, dos referencias que pueden influir en el sentimiento hacia bancos, tecnología y activos de riesgo. Si el tono defensivo se mantiene, el dólar podría conservar presión alcista frente a monedas emergentes.

Cobre cerca de mínimos de mayo

En el plano local, los datos económicos muestran cierta estabilidad, pero el peso chileno sigue condicionado por el comportamiento del cobre. El metal retrocede hacia niveles cercanos a los observados a comienzos de mayo, lo que reduce uno de los principales soportes externos para la moneda local.

Análisis técnico

Bajo este contexto, el tipo de cambio seguirá altamente influido por la evolución global del dólar y el apetito por riesgo. Para la sesión, el USDCLP podría oscilar en un rango aproximado entre $915 y $925 por dólar. Con soporte relevante en 910 y resistencia en 925



Fuente: xStation5