El oro pone a prueba los 4.000 dólares antes de la decisión de la Fed

Nos enfrentamos a una de las reuniones de la Reserva Federal (Fed) más interesantes e inciertas de los últimos años. Los mercados descuentan una probabilidad cercana al 36% de una subida de tasas de interés en la reunión de hoy. Sin embargo, la situación dentro del Comité y el contexto macroeconómico y político implican que la decisión de hoy y la conferencia de prensa posterior podrían provocar movimientos significativos en los mercados financieros. Por supuesto, en línea con el consenso del mercado, la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios, pero el tono de la conferencia podría influir de forma importante en el dólar, los rendimientos de los bonos y, en consecuencia, en el oro y los índices estadounidenses. ¿Qué podemos esperar del evento de hoy?

Puntos clave a considerar

La probabilidad descontada por el mercado para un movimiento en la reunión de hoy es relativamente baja, ya que se sitúa en poco más de un tercio, aunque al mismo tiempo sigue siendo elevada, lo que está relacionado con la falta de una comunicación clara por parte de los responsables de la política monetaria estadounidense, principalmente Kevin Warsh. Kevin Warsh evita hacer declaraciones, limita la comunicación y está esperando las revisiones de datos del otoño y los informes de sus grupos de trabajo, que probablemente solo conoceremos hacia finales de este año, cuando el mercado tenga un 100% de certeza sobre una subida de tasas (o incluso cerca de dos). El mecanismo de transmisión de la política monetaria y el calendario político (elecciones de medio mandato) sugieren que una subida de tasas podría producirse más adelante. El mayor "cisne negro" sigue siendo el regreso de la inflación de las materias primas. El petróleo llegó a cotizar momentáneamente en 100 dólares por barril y los precios de los combustibles en Estados Unidos superaron los 4 dólares por galón. A pesar de la reciente caída de la inflación hasta el 3,5%, las presiones sobre los precios podrían regresar a la economía estadounidense.

Valoración del mercado frente al consenso de los analistas

Al analizar la curva esperada de tasas de interés, basada en los contratos de futuros, se observa un claro aumento de las expectativas hawkish durante el último mes. Mientras que hace cuatro semanas el mercado asignaba una probabilidad prácticamente nula a un movimiento en julio, actualmente, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo, la probabilidad de una subida ha aumentado hasta el 36%. La trayectoria de largo plazo resulta aún más interesante. Para septiembre de 2026, el mercado descuenta completamente al menos una subida (+1,05); para diciembre, se aproxima a dos (+1,74); y para abril de 2027, descuenta más de dos subidas completas (+2,18). Esto refleja el creciente temor del mercado a una "segunda ola" de inflación.

Curva esperada para las próximas reuniones de la Fed. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Desde la perspectiva del consenso económico, la Fed debería decidir mantener el statu quo. Sin embargo, entre más de 100 estimaciones recopiladas por Bloomberg, dos apuntan a una subida de tasas de interés. Dentro del propio FOMC, podrían aparecer dos votos claramente hawkish, principalmente de miembros que no son votantes permanentes del Comité (por ejemplo, Beth Hammack de Cleveland y Lorie Logan de Dallas). Aunque el gráfico de puntos (dot plot) presentado por la Fed indicaba la posibilidad de una subida este año, al mismo tiempo la mitad de los miembros del FOMC considera que las tasas permanecerán sin cambios o incluso bajarán. Por otra parte, el propio Warsh ha señalado que el dot plot es una mala herramienta para comunicar las acciones de política monetaria.

Proyección del mercado para la tasa de la Fed al cierre de este año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

2. El enigma de Warsh: retórica hawkish, acciones moderadas

La mayor incógnita de la reunión de hoy es la actitud del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Desde que asumió el cargo, Warsh ha reducido considerablemente la comunicación con el mercado, partiendo de la idea de que las conferencias de prensa solo tienen sentido cuando el banco central tiene decisiones importantes o cambios sistémicos que comunicar. El propio Warsh habla con frecuencia de la necesidad de una "verdadera lucha contra la inflación", aunque en la práctica sus acciones han sido muy prudentes. Esto ha generado preocupación entre algunos inversionistas, que consideran que la Fed simplemente "no está haciendo nada".

Warsh ha adoptado un enfoque metódico, casi corporativo. Ha creado cinco grupos especiales de trabajo para investigar la naturaleza de la dinámica inflacionaria actual, cuyos informes finales se esperan recién para finales de año. Además, el nuevo presidente de la Fed está claramente esperando la gran revisión anual de los datos de la inflación subyacente medida por el PCE, programada para septiembre. Durante su comparecencia ante el Congreso, sostuvo que, por ejemplo, los impulsos de demanda derivados del auge de la inteligencia artificial (IA) impulsan el crecimiento de los precios en una primera etapa, pero que, en el mediano y largo plazo, el aumento de la productividad generado por la IA debería tener un efecto desinflacionario.

También debe considerarse el hecho mismo de que hoy haya una conferencia de prensa. Aunque algunos interpretan esto como una señal de una inesperada subida de tasas (como una demostración final de firmeza y de credibilidad en la lucha contra la inflación), es mucho más probable que Warsh presente un nuevo marco para la comunicación institucional de la Fed, revise el formato de comunicación sobre la incertidumbre del mercado o comparta directrices preliminares de los grupos de trabajo. Cabe recordar que esta será la segunda conferencia de Warsh y, si no tiene novedades relevantes que comunicar, podría ser considerablemente más breve que la anterior.

3. Estancamiento político: elecciones de medio mandato y transmisión de la política monetaria

Es difícil escribir sobre las decisiones de la Reserva Federal en un año electoral ignorando el contexto político. Independientemente del carácter oficialmente apolítico de la Fed, antes de las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre (midterm elections), el banco central es extremadamente cauteloso a la hora de generar shocks para la economía. Las investigaciones de la Fed muestran claramente que la economía real necesita hasta seis meses para sentir plenamente el efecto de unas tasas de interés más altas, mientras que su impacto a corto plazo se percibe principalmente a través de los mercados financieros y del crédito. En consecuencia, el efecto sobre la inflación se produce con un retraso considerable.

¿Qué significa esto en la práctica para la reunión de julio? Una posible subida de tasas hoy comenzaría realmente a frenar la economía y afectar al mercado laboral precisamente entre octubre y noviembre, es decir, en el momento de mayor intensidad de la campaña electoral. Al mismo tiempo, para entonces la inflación probablemente no habría disminuido de manera significativa como consecuencia de esa decisión. Arriesgar un "aterrizaje forzoso" justo antes de las elecciones es un escenario que ningún presidente de la Fed, incluso el más hawkish, desea dejar como legado salvo que sea absolutamente necesario.

4. El petróleo sigue marcando el rumbo

Dejando de lado todos los demás factores, al final casi todo dependerá del petróleo, que sigue siendo el principal motor de la inflación. El reciente y fuerte aumento del precio del crudo hasta niveles cercanos a 100 dólares por barril, junto con el precio de los combustibles alcanzando 4 dólares por galón en las estaciones de servicio de Estados Unidos, constituye una señal de alarma para los banqueros centrales.

El combustible por encima de los 4 dólares actúa como un impuesto al consumo para los ciudadanos estadounidenses y, al mismo tiempo, se traduce inmediatamente en mayores costos logísticos y de producción para prácticamente todos los sectores de la economía. Un shock de oferta de este tipo puede destruir en pocas semanas la tendencia descendente de la inflación, incluida la inflación subyacente, que tanto esfuerzo ha requerido durante los últimos trimestres.

Aunque Kevin Warsh repite que la política monetaria no debería reaccionar a aumentos puntuales derivados de shocks de oferta, la historia demuestra que cuando el petróleo permanece durante un periodo prolongado cerca de los 100 dólares, termina trasladándose rápidamente a las medidas de inflación subyacente. Si el shock petrolero se prolonga hasta el otoño, los argumentos sobre esperar los "informes finales de los grupos de trabajo" dejarán de resultar creíbles para el mercado. Si los mercados tienen razón (considerando que descuentan más de dos subidas hasta abril de 2027), entonces la pausa de julio será solo la calma antes de la tormenta y el endurecimiento agresivo comenzará en septiembre o noviembre. Por otro lado, si la situación en Medio Oriente se estabiliza rápidamente y los precios del gas y los granos caen debido al fenómeno de El Niño, existe la posibilidad de que la inflación resulte transitoria (aunque Jerome Powell sostuvo una idea similar durante la fase inicial del aumento inflacionario posterior a 2021).

5. Conclusiones

Todo apunta a que hoy la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios, aceptando que los beneficios de corto plazo para la credibilidad del perfil hawkish de Warsh son menores que el riesgo de enfriar innecesariamente un mercado laboral que todavía muestra fragilidad, además del riesgo de afectar el periodo electoral. La atención de los inversionistas estará centrada en el tono de la conferencia de hoy. Si Warsh continúa evolucionando hacia un perfil de "observador que estudia el mercado" en lugar de un presidente más intervencionista, y el petróleo permanece entre 90 y 100 dólares, podrían aumentar las preocupaciones sobre un posible error de política monetaria por parte del banco central, lo que, a largo plazo, favorecería un aumento de los rendimientos de los bonos y un fortalecimiento del dólar.

6. Cómo podría reaccionar el oro

El oro muestra debilidad antes de la decisión de hoy, aunque el par EURUSD permanece estable por debajo del nivel de 1,14. El principal motivo de la caída del precio del metal precioso es el rebote del petróleo tras la escalada de las tensiones en Medio Oriente. El oro se mantiene sobre una zona de soporte clave, que debería mantenerse mientras Warsh no modifique de forma significativa su discurso. Resulta difícil esperar un tono dovish por parte de Warsh, quien hasta ahora no ha tomado medidas concretas para eliminar la inflación. Sin embargo, si comunica que la Fed está preparada para subir las tasas de interés o al menos reducir su balance, podría producirse un escenario en el que el oro caiga por debajo de los 4.000 dólares. Si el mercado comienza a descontar más de dos subidas de tasas hacia mediados del próximo año, el oro podría retroceder incluso hasta la zona de 3.700 a 3.800 dólares.

El oro permanece por encima de los 4.000 dólares, aunque al mismo tiempo cotiza por debajo de la media móvil de 25 sesiones. Fuente: xStation5

El oro se encuentra actualmente bien valorado en relación con la trayectoria esperada de las tasas de interés, por lo que cualquier cambio en las expectativas podría tener una enorme relevancia para las perspectivas del metal precioso en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB