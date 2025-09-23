Leer más

Dólar hoy: estabilidad del peso mexicano frente al dólar pese a debilidad económica

15:30 23 de septiembre de 2025

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense este martes, con un rango de cotización entre 18.30 y 18.38, situándose en 18.35 al momento de esta publicación.

Varias notas de peso mexicano
 

La atención del mercado estuvo centrada en los datos de actividad económica de México correspondientes a julio, que resultaron más débiles de lo previsto: el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó −1.1 % interanual, después de haber crecido 1.3 % en junio.

Causas de la caída en la actividad económica

Grafico de la actividad economica de mexicoEste retroceso se explica principalmente por:

  • La fuerte contracción de las actividades primarias (−19.9 %), que borraron el avance del mes previo.

  • La caída generalizada de las actividades secundarias (−2.7 %), con debilidad en manufactura, minería, construcción y servicios básicos.

  • El desempeño del sector terciario, que había mostrado mayor resistencia, pero se desaceleró a 0.4 % frente al 2.1 % del mes anterior.

En términos mensuales, la economía retrocedió −0.9 %, acentuando la percepción de enfriamiento en la segunda mitad del año.

Ventas minoristas: resiliencia en el consumo interno

En contraste, las ventas minoristas sorprendieron al alza, con un crecimiento de 2.4 % interanual, superando tanto el consenso como la previsión oficial. Este dato mostró un consumo interno más resiliente, apoyado por aumentos en:

  • Comercio electrónico (+20.7 %),

  • Electrodomésticos (+5.7 %),

  • Vehículos (+3.4 %).

Aun así, la desaceleración respecto a junio (3.2 %) y la caída en rubros básicos como alimentos y bebidas (−0.3 %) reflejan que la fortaleza del consumo es desigual.

Impacto de la Reserva Federal y Jerome Powell

Jerome Powell presidente de la Reserva Federal

En paralelo, los mercados internacionales evaluaron las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien destacó que el deterioro del mercado laboral estadounidense llevó a la institución a recortar tasas en septiembre. Powell también señaló que, por ahora, el impacto de los aranceles sobre la inflación ha sido moderado, otorgando espacio para una política monetaria menos restrictiva. Este contexto combinado —desaceleración de la economía mexicana y expectativas de una Fed más flexible— se traduce en presiones encontradas sobre el peso.

Análisis Técnico del dólar en México hoy

Desde el punto de vista técnico, el USDMXN mantiene un rango acotado con soporte inmediato en 18.32 y resistencia en 18.38. Una ruptura por debajo de 18.32 podría abrir camino hacia la zona de 18.19, mientras que al alza, superar 18.38 habilitaría un avance hacia 18.46 y eventualmente 18.53. El RSI en 60 sugiere espacio para una extensión del rebote, aunque la tendencia de corto plazo se mantiene neutral en torno a la media móvil de 200 periodos.

 

Fuente: xStation5.

 

 

_______

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

