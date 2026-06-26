Dólar hoy México: el dólar se mantiene estable tras inicio de pausa prolongada de Banxico

Banxico entregó el jueves la decisión que el mercado esperaba, pero el tono fue más firme de lo que algunos anticipaban. La Junta de Gobierno mantuvo la tasa interbancaria en 6.50% por unanimidad y, por primera vez en este ciclo, el comunicado incluyó una señal explícita sobre el camino hacia adelante: "será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actua". Esa frase, ausente en reuniones anteriores, cierra formalmente el debate sobre un recorte adicional en el corto plazo.

El peso mexicano (USDMXN) cotiza este viernes en torno a 17.4886, prácticamente sin cambios en la sesión, mientras digiere los efectos combinados de esa decisión con un PCE estadounidense que llegó en línea y moderó levemente las apuestas más agresivas contra la divisa.

Por qué Banxico pausó aun con la inflación en mínimos

La paradoja del comunicado del jueves es que Banxico congeló la tasa en el mismo momento en que la inflación marcaba su nivel más bajo en diez meses. La lectura general de la primera quincena de junio cayó a 3.55% interanual, dentro del rango objetivo del banco central de 3% ±1 punto porcentual, mientras la subyacente cedió a 4.12%. En cualquier otro ciclo, esa combinación habría reforzado los argumentos para continuar el relajamiento monetario. Lo que frenó a Banxico fue el contexto externo.

La Fed bajo Kevin Warsh mostró la semana anterior su giro hawkish más pronunciado desde que asumió, nueve de los diecinueve miembros del FOMC proyectan al menos un alza de tasas en 2026, y el mercado descuenta actualmente 80% de probabilidad de un movimiento en diciembre y 63% para septiembre.

Cada recorte que Banxico dé en ese entorno estrecha el diferencial real entre ambas tasas y erosiona el atractivo del carry trade en pesos, que ha sido uno de los pilares de la fortaleza relativa de la divisa en los últimos meses. El propio comunicado citó ese canal de transmisión al mencionar la "tendencia a la depreciación del peso mexicano" entre los riesgos al alza para la inflación, además de las disrupciones por políticas comerciales y la persistencia del componente subyacente.

El desempleo de mayo también llegó el mismo día y fue la única sorpresa negativa de las publicaciones, la tasa subió a 2.8%, su nivel más alto en ocho meses, con 200.000 personas adicionales sin trabajo. Un mercado laboral que se enfría reduce el argumento de presiones de demanda sobre los precios, lo que en principio justificaría tasas más bajas. Sin embargo, Banxico juzgó que la ausencia de presiones de demanda y el nivel de restricción monetaria actual son suficientes para la convergencia de la inflación a la meta en el segundo trimestre de 2027, sin necesidad de relajar más.

La semana del peso

El peso mexicano llegó al cierre de semana tras un recorrido de ida y vuelta que resume bien las tensiones del ciclo. El par tocó 17.58 el miércoles, su nivel más débil desde principios de abril, en la sesión donde el mercado terminó de incorporar el impacto del dot plot hawkish de la Fed. El jueves, el PCE de mayo llegó en línea con lo esperado sin sorprender al alza, lo que llevó la probabilidad de alza en septiembre desde 68% hasta 63%, moderando la presión sobre el par. El comunicado de Banxico, al confirmar la pausa con un tono firme, también fue interpretado como señal de que el banco central no está dispuesto a erosionar más el diferencial de tasas, lo que ofreció soporte adicional al peso hacia el cierre.

Fuente: Tradingeconomics.

La balanza comercial de mayo, publicada hoy, ofrece una lectura mixta sobre el sector externo, superávit de US$2.26 mil millones, por debajo del consenso de US$4.6 mil millones, con exportaciones subiendo 25.4% interanual pero ventas de autos cayendo 2.2% y las importaciones de petróleo disparándose 31.5%. El acumulado de enero a mayo deja un superávit de US$5.78 mil millones, el dato tiene implicancias para el mediano plazo, especialmente porque la caída del crudo que se aceleró esta semana abaratará las importaciones energéticas hacia la segunda mitad del año, pero no mueve el tipo de cambio en la sesión de hoy.

El gráfico M15 del USD/MXN en 17.4886 muestra al par estabilizándose sobre el retroceso de Fibonacci del 50% en 17.4937, dentro de una zona de consolidación entre 17.4507 y 17.5154. El MACD indica que el impulso bajista del dólar se atenúa sin revertirse todavía. El RSI está en debilidad moderada sin señal de sobreventa.

La SMA(50) en 17.5245 y la SMA(200) en 17.5005 operan como resistencias dinámicas; mientras el precio no recupere ninguna de las dos, el sesgo de corto plazo sigue siendo bajista para el dólar, con el siguiente soporte relevante en 17.4507 (retroceso del 61.8%).

Fuente: xStation5.