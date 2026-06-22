Dólar Hoy México: Irán reduce presión externa, pero la Fed mantiene fuerte al dólar

El peso mexicano (USDMXN) abre la semana en una postura de relativa estabilidad frente al dólar, con el USD/MXN en torno a 17.3228 en una jornada sin publicaciones macro de México. Los mercados retoman actividad tras el fin de semana largo del feriado de Juneteenth y encuentran dos catalizadores que operan en sentidos opuestos, el avance en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán alivia la presión geopolítica sobre el mercado energético, pero la señal hawkish que Kevin Warsh dejó instalada la semana pasada sigue dominando el posicionamiento de los inversores en divisas emergentes.

El acuerdo de Irán presiona el crudo y la Fed hawkish sostiene al dólar

Los mercados leen con atención el avance en las conversaciones entre Washington y Teherán, que acordaron una hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo con un horizonte de 60 días, el canciller iraní describió el proceso como de avance, señal que el mercado energético interpretó con una baja en los precios del petróleo al anticipar el regreso gradual de los barriles del Golfo Pérsico. Para el tipo de cambio de México, el movimiento en el crudo no tiene una dirección única dado que el país es simultáneamente productor y comprador neto de derivados, aunque la reducción de la tensión geopolítica tiende a favorecer el apetito por activos de riesgo en mercados emergentes en términos generales.

El contrapeso viene del frente monetario, dado que la Fed bajo Kevin Warsh mostró la semana pasada un dot plot donde aproximadamente la mitad de los miembros del FOMC proyecta al menos un alza de tasas en 2026, y el mercado descuenta cerca de 50% de probabilidad de que ese movimiento llegue en septiembre. El índice del dólar acumuló su mayor avance de dos días en tres meses tras ese comunicado, con la divisa estadounidense fortalecida especialmente frente al yen. Esta semana, la atención de los operadores se desplaza al informe de PCE, el indicador de inflación preferido de la Fed, que proveerá evidencia fresca sobre si las presiones de precios justifican mantener ese sesgo restrictivo o si hay margen para moderar la postura antes de fin de año.

México sin datos hoy antes de una semana cargada de cifras y decisión de Banxico

No hay publicaciones económicas de México en la jornada de hoy, pero la semana concentra los catalizadores más relevantes para el peso mexicano (USDMXN) en lo que va del trimestre. El martes llegan la actividad económica de abril, con un dato interanual previo de 1,4% y consenso del mercado en 1,9%, y las ventas al menudeo del mismo mes, donde el estimado apunta a una expansión interanual de 3,7% frente al 2,9% anterior. El miércoles se publica la estimación de mediados de junio de la inflación, donde el mercado anticipa una lectura general interanual de 3,77% (desde 4,11% previo) y una subyacente de 4,14% (desde 4,22% previo), señales que, de confirmarse, apuntarían a una moderación de precios que podría reforzar la pausa de Banxico.

El evento central de la semana es la decisión de tasas del jueves, donde el consenso apunta a que Banxico mantendrá la tasa de referencia en 6,50% sin cambios, ratificando el cierre del ciclo de recortes señalado en la reunión previa en una votación de 3 a 2. El diferencial con la Fed (3,50%-3,75%) sigue siendo el pilar estructural del carry trade que fluye hacia el peso, pero ese diferencial pierde atractivo implícito cada vez que el mercado eleva las expectativas de un alza estadounidense. El comunicado que acompañe la decisión del jueves, y cualquier señal sobre el balance de riesgos para el segundo semestre, será tan relevante para el tipo de cambio como el resultado de la tasa en sí.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico muestra al USD/MXN en 17.3228, con el precio por debajo de la SMA(50) y de la SMA(200), ambas actuando como resistencias dinámicas. El RSI en zona neutral con sesgo bajista al estar por debajo de 50 y el MACD sugiere un incipiente impulso de recuperación de corto plazo aunque ambos valores permanezcan en terreno negativo. La resistencia inmediata está en las medias móviles y luego en 17.3670, mientras que el soporte inmediato se ubica en 17.3093, el piso del rango de consolidación visible en el gráfico. El sesgo técnico es neutral a ligeramente bajista mientras el precio no recupere ambas SMAs.

Fuente: xStation5.