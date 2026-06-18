Dólar hoy México: peso cae tras primera Fed de Warsh y señales de más alzas de tasas

La Reserva Federal no movió un dedo en su decisión de tasas, manteniéndolas sin cambios como anticipaba el mercado, pero su mensaje hacia adelante bastó para enviar al dólar a su nivel más alto en más de un año. El dot plot de la primera reunión bajo Kevin Warsh mostró que al menos nueve de los diecinueve miembros del FOMC esperan al menos un alza de tasas este año, un giro que tomó por sorpresa a un mercado que llevaba meses apostando por recortes. El peso mexicano, ya presionado por la pausa de Banxico en su propio ciclo de baja, cae cerca de 0.4% frente al dólar.

El mensaje hawkish de Warsh sorprende a un mercado que esperaba señales dovish

El índice dólar (USDIDX) extendió su avance por segunda sesión consecutiva hasta 100.6 puntos, su nivel más alto desde mayo de 2025, luego de que los inversionistas aumentaran sus apuestas a favor de un alza de tasas hacia fin de año. La Fed mantuvo el rango de tasas sin cambios, tal como se esperaba, pero el dot plot reveló que al menos nueve miembros del FOMC proyectan al menos un alza en 2026, frente a expectativas previas mucho más moderadas. El banco central también elevó sus proyecciones de inflación, en parte por el impacto económico del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía.

Kevin Warsh, en su primera reunión como presidente de la Fed, evitó comprometerse con la dirección exacta del próximo movimiento de política monetaria, pero subrayó que la inflación lleva varios años por encima de la meta de 2%, reafirmando el compromiso del banco central con restablecer la estabilidad de precios antes de considerar cualquier flexibilización. El mercado interpretó ese tono como una señal suficientemente clara: los futuros de tasas ya descuentan por completo un alza hacia octubre, y la probabilidad de un incremento de 25 puntos básicos antes de que termine 2026 sigue subiendo conforme se acerca esa fecha.

El diferencial de tasas se estrecha en contra del peso

El estrecho vínculo entre la política de la Fed y la de Banxico significa que un giro hawkish en Washington puede limitar el margen del banco central mexicano, justo después de que este señalara una pausa en su propio ciclo de recortes. Esa combinación reduce el diferencial de tasas entre ambos países, el principal sostén del carry trade que durante meses mantuvo al peso mexicano entre las divisas emergentes más resilientes. Con ese atractivo disminuyendo, el dólar aceleró su recuperación frente al peso en las últimas sesiones.

A la presión externa se suma un panorama doméstico más débil de lo esperado, la economía mexicana se contrajo 0.6% trimestral en el primer trimestre, mientras que el crecimiento interanual fue de apenas 0.2%, una desaceleración que reduce el margen de Banxico para sostener tasas altas por motivos puramente de crecimiento. La inflación, en tanto, se moderó más de lo previsto en la primera mitad de mayo, aunque el IPC interanual de 4.1% sigue por encima de la meta del banco central, lo que explica por qué la pausa en los recortes, más que un giro hacia alzas, es la opción más probable para Banxico en el corto plazo.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico muestra al USD/MXN cotizando en 17.3577, tras el quiebre alcista que comenzó con una vela de fuerte volumen que llevó el precio desde la zona de consolidación previa, entre 17.1829 y 17.2352, hasta un máximo cercano a 17.4350 en cuestión de minutos. Esa vela coincide con el momento del anuncio de la Fed, y desde entonces el precio ha oscilado entre ese máximo y un piso cercano a 17.3332, sin perder la estructura alcista. El RSI se ubica en zona neutral, sin señales de sobrecompra que limiten el margen para una continuación. La línea de tendencia ascendente trazada desde el punto de ruptura sigue actuando como soporte dinámico, mientras que 17.3913 y 17.4350 son las próximas resistencias si el impulso continúa, y 17.2673 el primer soporte relevante en caso de un retroceso.

Fuente: xStation5.