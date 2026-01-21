Ecopetrol espera reunión Trump-Petro para negociar con Venezuela

-
Ecopetrol analiza importar gas de Venezuela anticipando flexibilización de sanciones de EE.UU.
La empresa espera el resultado de la reunión Trump-Petro el próximo mes antes de negociar directamente.
- Reabrir el gasoducto Antonio Ricaurte requeriría mantenimiento extenso tras más de una década cerrado.
Ecopetrol está dando los primeros pasos para reanudar la importación de gas natural desde Venezuela, anticipando una posible flexibilización de las sanciones estadounidenses. La empresa estatal colombiana ha mantenido conversaciones recientes para analizar la viabilidad de la operación, según fuentes cercanas al proceso.
Ecopetrol explora importar gas venezolano
La empresa estatal de energía colombiana ha mantenido conversaciones recientes para analizar la viabilidad de importar gas natural desde Venezuela, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.
Como las sanciones estadounidenses han impedido previamente tal medida, Ecopetrol está esperando el resultado de la reunión del próximo mes entre el presidente Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro antes de iniciar negociaciones directamente con Venezuela.
Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, escribió en X que la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela "abre una vía para las importaciones que garantizarían un gas más barato".
El déficit de gas en Colombia se agrava
El creciente déficit de gas natural ha obligado a Colombia a depender de costosas importaciones de gas natural licuado (GNL). Se estima que el déficit aumentará hasta representar el 20% de la demanda total este año, frente al 4% a finales de 2024.
Ecopetrol se apresura a encontrar nuevas fuentes de combustible a la espera de que la producción de sus pozos marinos comience a operar en 2029. Mientras tanto, la compañía ha anunciado planes para tres instalaciones independientes que le permitirán importar GNL a partir de este año.
Según Wood Mackenzie, la capacidad de importación de GNL en Colombia aumentará de 450 millones de pies cúbicos diarios a finales del año pasado a alrededor de 1.300 millones de pies cúbicos diarios para 2028. Sin embargo, el gas venezolano por gasoducto sería significativamente más barato que el GNL.
El gasoducto Antonio Ricaurte
Cualquier acuerdo implicaría reabrir el gasoducto Antonio Ricaurte, de 224 kilómetros, que lleva más de una década cerrado. El ducto operaba originalmente en sentido contrario para exportar gas colombiano a Venezuela, hasta que la crisis económica venezolana y las sanciones estadounidenses lo descarrilaron.
La reapertura requerirá un mantenimiento exhaustivo, incluyendo la reconstrucción de un tramo completo del lado colombiano. El gasoducto es propiedad de la estatal venezolana PDVSA.
Una vez reparado, Venezuela tendría inicialmente disponibilidad para vender unos 50 millones de pies cúbicos de gas al día a Colombia. Antes de su captura, Maduro había declarado el mes pasado que Venezuela estaría dispuesta a suministrar inicialmente gas natural a Colombia sin costo alguno.
La reunión Trump-Petro y las sanciones
Los dos gobiernos habían anunciado previamente que el acuerdo energético comenzaría a fines de 2024, pero las sanciones estadounidenses a la industria de petróleo y gas de Venezuela disuadieron a Ecopetrol de seguir adelante.
Altos funcionarios de ambos países siguieron presionando para reactivar el comercio. El ministro Palma se reunió con la entonces vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, en Caracas el año pasado.
La reunión entre Trump y Petro el próximo mes definirá si Ecopetrol puede avanzar con las negociaciones directas con Venezuela. Una flexibilización de las sanciones abriría la puerta a importaciones que aliviarían la presión sobre los precios del gas en Colombia.
