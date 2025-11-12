El Banco Central de Chile advierte mayores riesgos globales en su Informe de Estabilidad Financiera 2025

El BCCh enfatiza la necesidad de prudencia fiscal y la implementación plena de Basilea III para fortalecer la resiliencia del sistema financiero.

El Banco Central de Chile (BCCh) alerta que los mercados globales muestran vulnerabilidad pese al optimismo financiero y la baja volatilidad.

El Banco Central de Chile (BCCh) presentó su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2025, destacando un panorama internacional de mayor vulnerabilidad a pesar del repunte en los mercados.

Según el informe, en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, los precios de acciones, bonos corporativos y activos riesgosos han continuado su ascenso, mientras los índices de volatilidad (VIX, MOVE) permanecen en niveles mínimos.

Esta aparente calma, favorecida por la abundante liquidez global y las expectativas de tasas bajas prolongadas, contrasta con un entorno de tensiones geopolíticas y fiscales crecientes, elevando el riesgo de una corrección abrupta en los mercados financieros internacionales.

El endeudamiento soberano global se mantiene en niveles históricamente altos, producto de mayores déficits fiscales en Estados Unidos y Europa, derivados del aumento del gasto público y en defensa. Este desequilibrio amenaza con tensionar los mercados de deuda soberana y encarecer el financiamiento internacional, con potenciales efectos de contagio hacia economías emergentes.

Panorama local: estabilidad financiera con focos de vulnerabilidad

En el ámbito interno, el BCCh reportó una leve mejora en las condiciones financieras respecto al informe de mayo. Las tasas de largo plazo se estabilizaron cerca de su promedio trianual y los spreads soberanos y corporativos se redujeron, reflejando una percepción de menor riesgo entre inversionistas. Asimismo, se observa mayor dinamismo en las emisiones de deuda y un aumento de los flujos de capital hacia Chile, acompañados de un repunte en los precios accionarios locales.

El informe destaca la solidez del sistema bancario, con adecuados niveles de capital y liquidez, incluso bajo escenarios de estrés severo. Los hogares mantienen bajos niveles de vulnerabilidad, y las empresas exhiben menor endeudamiento y carga financiera, apoyadas por tasas más bajas y programas de garantía estatal. No obstante, el sector inmobiliario continúa mostrando cierta fragilidad estructural, aunque con incipientes señales de reactivación.

Desde el punto de vista fiscal, el Banco Central reitera la importancia de mantener la prudencia en las cuentas públicas, ya que la persistencia de déficits estructurales ha reducido los márgenes de maniobra y aumentado la deuda soberana, aunque aún dentro de niveles considerados prudentes.

Política financiera y fortalecimiento regulatorio

El Consejo del Banco Central decidió mantener el Requerimiento de Capital Contracíclico en 0,5%, coherente con la estabilidad observada en el sistema financiero. El Informe de Estabilidad Financiera 2025 también detalla avances en la implementación de los estándares de Basilea III, orientados a reforzar la resiliencia del sistema bancario chileno frente a eventuales shocks externos. Asimismo, el BCCh reporta nuevas consultas regulatorias sobre operaciones de repos y gestión de liquidez en entidades de contraparte central, buscando mayor eficiencia y convergencia con estándares internacionales.

Perspectiva analítica: desconexión entre mercados y fundamentos

El Banco Central advierte que el auge reciente de los precios de los activos financieros, impulsado por la liquidez global y el apetito por riesgo, genera un desequilibrio entre las valoraciones de mercado y los fundamentos macroeconómicos.

Esta brecha podría revertirse abruptamente si la Reserva Federal adopta una postura monetaria más restrictiva o si se intensifican los riesgos geopolíticos, afectando la estabilidad de los flujos hacia mercados emergentes. El desafío para bancos, inversionistas y autoridades será gestionar la exposición y liquidez en un entorno donde la complacencia del mercado podría amplificar episodios de volatilidad. En este contexto, el fortalecimiento de la Ley de Resiliencia Financiera y una coordinación regulatoria efectiva serán esenciales para preservar la estabilidad alcanzada por Chile en los últimos trimestres.

El Informe de Estabilidad Financiera del BCCh 2025 resalta la dualidad de un mundo con mercados eufóricos pero frágiles, donde Chile se presenta como un país con bases financieras sólidas, aunque no exento de riesgos externos. La combinación de prudencia fiscal, resiliencia bancaria y regulación avanzada será clave para sostener la estabilidad del sistema en un ciclo global cada vez más incierto.

Fuente: xStation5.

