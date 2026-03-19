El Banco de Inglaterra mantiene sin cambios las tasas de interés

Tras su reunión de marzo, el Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios la tasa de interés en 3.75%, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, los mercados monetarios comienzan a descontar un escenario más restrictivo, incorporando hasta 50 puntos básicos de subidas de tasas para finales de este año.

Votación del Comité de Política Monetaria (MPC)

Sin cambios: 9 (anteriormente: 5)

Recorte de 25 pb: 0 (anteriormente: 4)

Recorte de 50 pb: 0 (anteriormente: 0)

Subida: 0 (anteriormente: 0)

Impacto del shock energético

El Banco de Inglaterra destacó que el conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo en los precios globales de la energía y las materias primas, lo que afectará directamente los costos de combustible y servicios para los hogares, además de impactar indirectamente a través de mayores costos empresariales. Aunque previamente se observaba una tendencia descendente sostenida en precios y salarios domésticos, en el corto plazo se espera que la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumente como consecuencia de este nuevo shock económico.

Enfoque de política monetaria

El banco central subrayó que la política monetaria no puede influir en los precios globales de la energía, pero sí puede asegurar que la economía se ajuste de forma compatible con el objetivo de inflación del 2%. El Comité de Política Monetaria advierte sobre un mayor riesgo de presiones inflacionarias internas, derivadas de efectos de segunda ronda en salarios y precios, especialmente si los altos costos energéticos persisten. Al mismo tiempo, reconoce que el encarecimiento de la energía probablemente desacelerará la actividad económica, lo que también influirá en la inflación.

El comité continuará monitoreando de cerca la situación en Medio Oriente y su impacto sobre los precios energéticos globales, reiterando su disposición a actuar si es necesario para garantizar que la inflación converja al 2% en el mediano plazo.



Actualización de previsiones

Las nuevas proyecciones indican que en 2026 el crecimiento promedio de los salarios base será de 3.6% (anteriormente 3.4%). En cuanto a la inflación se espera que el CPI alcance alrededor del 3% en el segundo trimestre y hasta 3.5% en el tercer trimestre, impulsado por el shock energético global (antes se estimaba 2.1% para el segundo trimestre)

El par libra esterlina / dólar (GBP/USD) muestra una subida en la reacción inicial tras la decisión y los comentarios del banco central.

Fuente: xStation