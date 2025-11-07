El cierre del gobierno americano marca un nuevo récord

Conclusiones clave El cierre parcial del gobierno en EE. UU. supera los 35 días

La agenda económica sigue protagonizada por la ausencia de informes económicos públicos en Estados Unidos, ya que el cierre del gobierno estadounidense se alarga durante más de 35 días, récord histórico. Lo más destacado del día son los discursos públicos de los funcionarios de la Reserva Federal. Escucharemos a Williams, de la Reserva Federal de Nueva York, y al vicepresidente de la Fed, Jefferson. Además, se publicarán datos del mercado laboral de Canadá que, si bien son importantes, tendrán un impacto limitado en los mercados financieros globales. Hoy también se publicará el informe de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.

