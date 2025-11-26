El DAX cae hacia una zona de soporte clave 📉 El sector defensa intenta estabilizarse tras las recientes caídas

El sentimiento en la renta variable alemana es débil hoy, con el DE40 retrocediendo cerca de 0,3%, presionado por caídas en acciones del sector automotriz y un retroceso en BASF. Tras una serie de descensos, Rheinmetall intenta estabilizarse, aunque la acción ha caído casi 25% desde sus máximos históricos cerca de 2.000 EUR por acción.

La posible paz en Ucrania continúa eliminando impulso alcista del sector defensa europeo. Acciones como Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri y BAE Systems han registrado caídas notables, aunque hoy muestran intentos de estabilización.

Bank of America mejoró su recomendación para flatexDEGIRO, con un precio objetivo de 37,4 EUR, apoyando un ligero avance en el valor. JP Morgan señaló que los sectores de tabaco, cervecería y belleza presentan perspectivas de crecimiento favorables.

Principales movimientos del día

Alzas: Zalando, Commerzbank, Siemens Energy, Deutsche Bank

Bajas: Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF, Volkswagen



Gráfico DE40 (D1)



En los futuros del DAX, el índice rebotó recientemente desde la EMA de 200 días (línea roja), nivel que ha puesto a prueba por tercera vez desde el verano de 2024. No obstante, el sentimiento volvió a debilitarse hoy, y el índice se dirige hacia un test de la zona de 23.400 puntos. Al mismo tiempo, los volúmenes de venta no son elevados, y el MACD sugiere una posible defensa del soporte (cruce dorado).

Fuente: xStation5



Rheinmetall refuerza sus capacidades de entrenamiento militar con Varjo

Rheinmetall continúa expandiéndose más allá de la fabricación tradicional de hardware mediante una alianza con la startup finlandesa Varjo, especializada en tecnologías de Realidad Mixta (XR). Este paso refleja una tendencia más amplia: los presupuestos europeos de defensa no solo destinan recursos a equipamiento, sino también a sistemas avanzados de entrenamiento. Para los inversores, esto señala la intención de Rheinmetall de fortalecer su posición en el segmento de simulación militar, un mercado de altos márgenes que podría convertirse en un pilar estratégico para la compañía.

Rheinmetall integrará los audífonos de Realidad Mixta de Varjo en sus sistemas de entrenamiento para vehículos militares, permitiendo simulaciones más flexibles, escalables y económicas.



Cambio de simuladores tradicionales a XR:

La Realidad Mixta está sustituyendo simuladores grandes y costosos, permitiendo entrenamientos más rápidos y accesibles.

Europa aumenta el gasto en tanques, vehículos blindados y camiones militares, elevando la demanda de formación de operadores.



Potencial de mercado:

Varjo estima que el mercado militar de Realidad Mixta alcanzará 600 millones de EUR para 2030.

El mercado global de simulación y entrenamiento de defensa podría llegar a 15–20 mil millones de USD esta década.

Varjo fue fundada por exingenieros de Nokia, Microsoft y Nvidia; entre sus clientes están Lockheed Martin, Boeing y Aston Martin.



Cooperación creciente en defensa:

Tras la invasión rusa de Ucrania, las firmas de defensa colaboran más entre sí, reduciendo su dependencia de ciclos internos de desarrollo lentos y costosos.



Relevancia estratégica para Rheinmetall:

La Realidad Mixta refuerza la ambición de Rheinmetall de expandirse en sistemas digitales de defensa.

El CEO Armin Papperger ha manifestado interés en crecer en tecnologías navales y startups digitales —Varjo encaja plenamente en esa visión.

Oportunidad potencial de inversión:

Varjo está abierta a inversores estratégicos (“todo es posible”), abriendo la puerta a una cooperación más profunda.

La empresa recientemente recaudó 40 millones de USD de fondos como Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund y Lifeline Ventures, asegurando capital para escalar.

Acción de Rheinmetall (D1)

Las acciones de Rheinmetall han caído por debajo de la EMA de 200 días por primera vez en tres años, señal de que el mercado considera cada vez más realista un escenario de paz en Ucrania. A pesar de su sólida guía y resultados, la valoración de la empresa podría enfrentar presión adicional si se materializa un “escenario de paz”, ya que el flujo de capital tiende a rotar fuera del sector defensa hacia otros segmentos.

Fuente: xStation5

