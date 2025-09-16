Leer más

El dólar estadounidense pierde terreno por segundo día consecutivo

09:01 16 de septiembre de 2025

El dólar estadounidense continuó debilitándose este martes, con el índice dólar (USDIDX) retrocediendo un −0,30% al inicio de la sesión europea. El movimiento refleja las crecientes expectativas de un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión, así como la anticipación de una rueda de prensa con tono dovish de Jerome Powell.

Grafico que muestra la debilidad del dolar
 

La política de Trump y la estrategia de devaluación

Uno de los factores más claros que pesan sobre la divisa es la política de Donald Trump.

El presidente ha expresado públicamente su deseo de devaluar el dólar, y las cifras parecen avalar que lo está consiguiendo: desde comienzos de año, el índice apenas ha tenido un solo mes positivo, confirmando la tendencia bajista.

La debilidad del dólar responde a una combinación de elementos:

  • La guerra comercial en curso.

  • La creciente incertidumbre política interna.

  • Y los recortes de tasas previstos por la Fed, que reducen el atractivo de la divisa en el plano internacional.

Grafico mostrando el desvio padron del dolar
 

Un dólar atrapado en la parte baja de su canal

Desde hace varios meses, el dólar se ha mantenido en la parte baja de su canal de cotización, cerca de la línea de las dos desviaciones estándar.

En condiciones normales, este nivel actuaría como soporte, pero en caso de consolidarse una tendencia bajista prolongada, podría sostenerse en esa franja durante un periodo más largo de lo habitual.

El testeo del soporte clave en 96.1000 puntos

Desde mediados de junio, el dólar ha permanecido dentro del canal de consolidación actual.

La frontera superior ha sido probada en múltiples ocasiones, pero sin lograr una ruptura sostenida que revierta la presión bajista.

Actualmente, el dólar se encuentra acercándose al límite inferior del canal, lo que abre la posibilidad de un nuevo testeo del soporte en torno a los 96.1000 puntos.

Este nivel se perfila como un punto decisivo para los operadores, ya que de perderse podría activar una mayor presión vendedora y consolidar una fase bajista más extensa.

Grafico del indice del dolar
 

Fuente: xStation5.

 

El dólar en busca de un piso en medio de tensiones políticas y monetarias

El retroceso del billete verde refleja la conjunción de factores políticos internos, tensiones comerciales y expectativas de una Fed más flexible, elementos que limitan su capacidad de recuperación.

Con el índice dólar acercándose a niveles críticos de soporte técnico, el mercado se encuentra en un punto de inflexión: una defensa sólida de los 96.1000 puntos podría frenar la caída, mientras que una ruptura abriría la puerta a un nuevo tramo bajista en el corto plazo.

 

 

_______

 

