El dólar estadounidense comenzó septiembre con una posición significativamente más débil frente a la mayoría de las divisas globales, a pesar de que Wall Street permaneció cerrado hoy debido al feriado del Día del Trabajo. Por la mañana, observamos una mayor volatilidad en los pares relacionados con el dólar, en particular en el EUR/USD, que actualmente se encuentra en su nivel más alto en un mes y ha subido un 0,35 %.
El dólar acusa las expectativas de recortes
La divisa europea, el euro, se ve respaldada por los datos macroeconómicos positivos de Europa y las expectativas de recortes limitados de los tipos de interés por parte del BCE. La debilidad del dólar se debe a las crecientes expectativas de recortes más rápidos de los tipos de interés por parte de la Fed ante el deterioro de los datos del mercado laboral y el discurso moderado de Powell en Jackson Hole. El mercado actualmente estima una probabilidad del 88-90 % de un recorte de 0,25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed. Además, la incertidumbre regulatoria relacionada con los fallos judiciales sobre los aranceles de Trump, así como las disputas sobre la independencia de la Fed, están ejerciendo presión adicional sobre el dólar.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
El dólar estadounidense es actualmente una de las monedas con peor rendimiento del mundo. Fuente: xStation
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.