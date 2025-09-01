Leer más

¿El dólar teme a la Fed? La divisa, entre las que lideran las caídas de la sesión

08:59 1 de septiembre de 2025

El dólar estadounidense comenzó septiembre con una posición significativamente más débil frente a la mayoría de las divisas globales, a pesar de que Wall Street permaneció cerrado hoy debido al feriado del Día del Trabajo. Por la mañana, observamos una mayor volatilidad en los pares relacionados con el dólar, en particular en el EUR/USD, que actualmente se encuentra en su nivel más alto en un mes y ha subido un 0,35 %.

Imagen de un dÃ³lar
 

El dólar acusa las expectativas de recortes

La divisa europea, el euro, se ve respaldada por los datos macroeconómicos positivos de Europa y las expectativas de recortes limitados de los tipos de interés por parte del BCE. La debilidad del dólar se debe a las crecientes expectativas de recortes más rápidos de los tipos de interés por parte de la Fed ante el deterioro de los datos del mercado laboral y el discurso moderado de Powell en Jackson Hole. El mercado actualmente estima una probabilidad del 88-90 % de un recorte de 0,25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed. Además, la incertidumbre regulatoria relacionada con los fallos judiciales sobre los aranceles de Trump, así como las disputas sobre la independencia de la Fed, están ejerciendo presión adicional sobre el dólar.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
 

 

El dólar estadounidense es actualmente una de las monedas con peor rendimiento del mundo. Fuente: xStation

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.