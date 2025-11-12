Conclusiones clave La lectura final no deparó sorpresas.

La inflación de Alemania se ha ubicado en línea con lo esperado. Datos de inflación de Alemania de octubre: IPC alemán: real 0,3 % mensual; previsión 0,3 % mensual; anterior 0,2 % mensual; IPC alemán: real 2,3 % interanual; previsión 2,3 % interanual; anterior 2,4 % interanual; IPCA alemán: real 0,3 % mensual; previsión 0,3 % mensual; anterior 0,2 % mensual; IPCA alemán: real 2,3 % interanual; previsión 2,3 % interanual; anterior 2,4 % interanual; La lectura final de la inflación de Alemania no deparó sorpresas, situándose en general en línea con el objetivo a medio plazo del BCE del 2% y respaldando la pausa del banco central en el ciclo de expansión monetaria. El EUR/USD se amplió ligeramente por encima de 1.158 tras la publicación de los datos. EUR/USD gráfico horario Fuente: xStation5

