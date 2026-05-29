Resumen Premercado: Futuros de Wall Street extienden máximos históricos

Los futuros de acciones cotizan estables tras alcanzar nuevos máximos históricos en la sesión anterior, revirtiendo pérdidas previas ante las perspectivas de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mientras el petróleo reducía drásticamente sus ganancias. Este movimiento se produjo después de un informe de Axios que señalaba que negociadores estadounidenses e iraníes habían alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días relativo a una prórroga del alto el fuego, si bien el acuerdo aún requiere la aprobación del presidente estadounidense Trump. No obstante, según Tasnim, el texto del posible memorando no ha sido finalizado ni confirmado hasta el momento.

En el plano geopolítico, una emisora de radio rumana informó que un dron impactó en un edificio residencial en Galati, Rumanía, localidad cercana a la frontera con Ucrania. Por su parte, la Unión Europea tiene previsto debatir posibles restricciones a las importaciones chinas, aunque no se anticipaba ninguna decisión durante la jornada del viernes.

En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo retrocedieron tras anular las ganancias iniciales registradas el día anterior.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump afirmó en una entrevista con Fox que Estados Unidos “tiene todas las cartas” y que Irán ha sido derrotado militarmente, asegurando que hundieron por completo la Marina iraní y destruyeron su fuerza aérea, aunque optaron por no atacar a todo el liderazgo militar para evitar repetir lo ocurrido en Irak. El vicepresidente Vance señaló que ambos países intercambian propuestas sobre puntos de redacción, incluido el enriquecimiento de uranio , si bien Trump aún no está preparado para respaldar un acuerdo. Stephen Miller reiteró que nada es definitivo y que Trump se reserva la opción de actuar para defender la seguridad nacional. El secretario del Tesoro, Bessent , indicó que Omán confirmó que no hay planes de imponer tasas de tránsito en el Estrecho de Ormuz , mientras Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra las ventas militares de petróleo iraní, afectando a 25 personas, empresas y buques. Según Reuters, se habría alcanzado un memorando de entendimiento para extender el alto el fuego por 60 días, pendiente aún de aprobación de Trump, aunque Tasnim sostiene que el texto no ha sido finalizado ni confirmado.

Aranceles: La Unión Europea debatirá posibles restricciones a las importaciones chinas, aunque no se esperaba ninguna decisión el viernes; las conversaciones buscan alinear el criterio de la Comisión y abordar la sobreproducción china, según The Guardian. Por su parte, el primer ministro canadiense Carney señaló que China debe actuar con mayor rapidez para corregir la magnitud de sus desequilibrios económicos.

Divisas: El dólar se mantuvo estable y disfrutó de un leve respiro tras debilitarse en la sesión previa, cuando el petróleo y los rendimientos cayeron ante los informes de un acuerdo tentativo sobre la prórroga del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán; tampoco se vio favorecido por los datos recientes, incluida una revisión a la baja del PIB del primer trimestre y unas cifras de PCE mixtas. El EUR/USD recuperó terreno por encima de 1,1600, mientras las actas del BCE de abril revelaron que varios miembros consideraron muy ajustada la decisión de mantener tipos . El GBP/USD cotizó lateralmente en torno a 1,3400 ante la ausencia de catalizadores británicos, y el USD/JPY se sostuvo sobre 159,00 con un leve repunte tras una avalancha de datos, pese a comentarios del ministro de Finanzas japonés, Katayama, sobre posibles medidas frente a la volatilidad cambiaria.

Bonos: Los futuros de los Treasuries a 10 años ampliaron ligeramente sus ganancias tras la caída de los rendimientos , en línea con el retroceso del petróleo derivado de los informes sobre el memorando de entendimiento para la prórroga de 60 días del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del Bund se mantuvieron estables tras la recuperación previa, con potencial alcista de cara a los datos alemanes de precios de importación, IPC y desempleo. Los futuros del JGB a 10 años superaron el nivel de 129,00, impulsados por los menores precios del petróleo y un IPC de Tokio más débil de lo esperado, aunque luego retrocedieron desde sus máximos intradía tras una subasta de bonos a 2 años.

Estados Unidos: Musalem, de la Fed (votante en 2028), afirmó en Bloomberg TV que la política se sitúa en o por debajo de la neutralidad de largo plazo y que en abril consideraba que el sesgo de relajación de la declaración ya no era coherente. Añadió que cualquier decisión de subir, recortar o mantener tipos dependerá de la evolución económica, y que reducir la demanda de reservas del sistema bancario sería una vía más suave hacia un balance menor. El secretario del Tesoro, Bessent , señaló que Warsh representa “un nuevo día” en la Fed y confía en que sabrá equilibrar inflación y crecimiento.

Japón: El índice JP225 remontó por encima de 66.000 en un contexto de bajos precios del petróleo y tras una serie de datos favorables. La producción industrial de abril (preliminar) subió 0,8% frente al -0,9% esperado, las ventas minoristas anuales avanzaron 2,1% frente al 1,3% previsto y la tasa de desempleo se redujo al 2,5% frente al 2,7% esperado. En el plano de precios, el IPC de Tokio de mayo se situó en 1,4% interanual (frente al 1,6% esperado), el subyacente sin alimentos frescos en 1,3% y el componente sin alimentos ni energía en 1,6%, todos por debajo de las previsiones.

China: Los índices cotizaron mixtos, con el mercado continental rezagado ante los vientos en contra derivados de los resultados empresariales; los fabricantes de automóviles sufrieron presión tras los débiles datos de XPeng . El sentimiento tampoco se vio favorecido por las fricciones comerciales, ante la disposición de la Unión Europea a discutir restricciones a las importaciones chinas.

Petróleo: Los futuros del crudo se moderaron tras anular las ganancias iniciales del día previo, presionados por los informes de que negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní , pendiente aún de la aprobación de Trump y cuestionado por Tasnim, que insiste en que el texto no se ha finalizado. Por su parte, las existencias de crudo de la EIA cayeron 3,327 millones de barriles, frente a la reducción de 4,1 millones esperada.

Metales: El oro al contado conservó las ganancias de la sesión previa tras superar los 4.500 USD/onza, favorecido por la caída del dólar, los rendimientos y los precios del petróleo ante los informes del acuerdo tentativo para extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del cobre se estabilizaron durante la noche tras su reciente avance impulsado por el optimismo geopolítico.

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Análisis US100

La acción del precio ha dado continuidad al repunte iniciado en la sesión anterior y actualmente alcanza la resistencia de los 30.377 puntos, manteniéndose por encima de sus medias móviles y con un MACD que continúa reflejando un momentum alcista. Esta combinación técnica respalda la fortaleza del movimiento de corto plazo, aunque la zona actual representa una barrera relevante que deberá ser superada para confirmar una nueva extensión del avance.

Mientras el precio logre consolidar una ruptura sobre los 30.377 puntos, el escenario favorece una continuidad alcista hacia los 30.772 puntos, nivel que corresponde a la extensión del 61,8% de Fibonacci y que se presenta como el siguiente objetivo técnico relevante.

Por el contrario, si el mercado encuentra rechazo en esta resistencia y no consigue sostenerse sobre ella, podría desarrollarse una fase correctiva con dirección al soporte de mayor importancia ubicado en torno a los 29.750 puntos, nivel que actuaría como referencia clave para preservar la estructura alcista de fondo.

🔹 Punto Clave: 30.377

🔺 Escenario Alcista: 30.772

🔻 Escenario Bajista: 29.750



Fuente: xStation5

Gráfico del día

El oro mantiene una estructura de giro técnico, respaldada por una cotización que continúa operando por encima de sus medias móviles de largo plazo y por un MACD que sigue mostrando momentum positivo. Este contexto favorece la continuidad de la recuperación iniciada desde los mínimos recientes, aunque el mercado enfrenta ahora una zona de resistencia decisiva en torno a los 4.585 puntos.

Mientras el precio logre consolidar una ruptura sostenida sobre los 4.585 puntos, el escenario técnico favorece una extensión alcista hacia la siguiente resistencia relevante ubicada en los 4.724 puntos, nivel que coincide con una zona de referencia clave dentro de la estructura de recuperación actual.

Por el contrario, si el precio vuelve a encontrar rechazo en esta área y no consigue confirmar la ruptura, podría desarrollarse una corrección que lleve al mercado a testear nuevamente el soporte de los 4.400 puntos, nivel que será fundamental para preservar el sesgo alcista de corto plazo.

🔹 Punto Clave: 4.585

🔺 Escenario Alcista: 4.724

🔻 Escenario Bajista: 4.400



Fuente: xStation5