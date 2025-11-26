El gas natural muestra reacción mixta tras datos de la EIA menores a lo esperado

- Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen ligeramente más rápido de lo previsto
Cambio semanal en los inventarios de gas natural en Estados Unidos:
Actual: –11B | Previsión: –5B | Anterior: –14B
Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen ligeramente más rápido de lo previsto, pero la lectura de hoy no modifica el trasfondo fundamental del mercado, que —a pesar de la actual temporada de calefacción— continúa mostrando superávit frente al promedio de 5 años.
