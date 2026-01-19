Leer más
11:09 · 19 de enero de 2026

El IPC de diciembre en Canadá sorprendió al alza ❓🏛️

Conclusiones clave
  • La inflación de Canadá sorprendió al alza en diciembre, complicando los recortes de tasas del BoC y dando soporte al dólar canadiense en el corto plazo.

IPC de Canadá (NSA, mensual) diciembre: -0,2% (estimado -0,3%; previo 0,1%)

  • IPC interanual: 2,4% (estimado 2,2%; previo 2,2%)

  • IPC subyacente – Mediana (interanual): 2,5% (estimado 2,7%; previo 2,8%)

  • IPC subyacente – Recortado (interanual): 2,7% (estimado 2,7%; previo 2,8%)

El IPC de diciembre en Canadá sorprendió al alza, con un 2,4% interanual, superando las expectativas de 2,2%. El aumento se explica principalmente por el fuerte incremento en los costos de alimentos y la resiliencia de los precios en restaurantes, lo que refleja una inflación persistente en el sector de servicios, pese a la moderación en las categorías de bienes.

Las métricas de inflación subyacente mostraron mejora: tanto la mediana como el recortado bajaron a 2,5% y 2,7% respectivamente, lo que sugiere que las presiones de precios subyacentes se están moderando (una señal positiva para la narrativa de desinflación del Banco de Canadá).

El repunte del dato principal, combinado con la deflación mensual de -0,2%, oculta una bifurcación preocupante: mientras los bienes transables enfrentan presión deflacionaria, los servicios no transables y los alimentos se mantienen rígidos, con los precios de supermercados subiendo 5,0% interanual y la carne congelada disparándose 17,7%.

Para el Banco de Canadá, este informe refuerza una perspectiva mixta que complica las decisiones de recorte de tasas: la inflación general sigue por encima del objetivo del 2%, y el fuerte crecimiento de precios en restaurantes evidencia una demanda sólida, lo que desincentiva una relajación agresiva. El efecto técnico de los cambios en el GST/HST que salen del cálculo interanual oculta la persistencia en vivienda y alimentos, manteniendo vivos los riesgos inflacionarios de mediano plazo y empujando al BoC hacia una postura más cautelosa de lo que el mercado anticipaba.

Esto debería respaldar al dólar canadiense en el corto plazo, ya que las expectativas de tasas elevadas sostenidas frente a otros bancos centrales se vuelven más plausibles; los mercados podrían recalibrar a la baja las probabilidades de recortes, sosteniendo al CAD mediante una menor compresión del diferencial de tasas con el USD.

El par USDCAD mantiene la tendencia bajista intradía tras la publicación.

 
