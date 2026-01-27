El mayor contratista de defensa de EE. UU. presenta resultados 📈 Las acciones de RTX Corp reaccionan

RTX Corp. (RTX.US), el mayor contratista de defensa de Estados Unidos y anteriormente conocida como Raytheon, presentó resultados mejores a lo esperado para el 4T 2025 y confirmó que el impulso se mantiene de cara a 2026. Tanto los ingresos como el beneficio por acción superaron las estimaciones de Wall Street, reforzando la tendencia alcista general en el sector de defensa.

El catalizador de crecimiento de largo plazo más importante de la compañía parece ser el programa “Golden Dome”, aunque la incertidumbre en torno a su ejecución (incluyendo fricciones políticas con Canadá y discusiones relacionadas con Groenlandia) podría retrasar cualquier prima de valuación asociada a los beneficios potenciales del proyecto.



RTX también fue recientemente señalada por Donald Trump, quien describió a la compañía como la menos dispuesta a alinearse con las nuevas directrices de la Casa Blanca. Dichas directrices están incrementando la presión sobre los contratistas de defensa para invertir de manera más agresiva en fábricas domésticas y acelerar la expansión de la capacidad productiva.



Resultados RTX 4T 2025

Ingresos: USD 24.200 millones, +12% interanual y claramente por encima de las expectativas del mercado (≈ USD 22.700 millones).

EPS ajustado: USD 1,55, por encima del consenso (≈ USD 1,47).

Crecimiento interanual del EPS: +1%, lo que sugiere que el trimestre estuvo más impulsado por volumen que por márgenes.

Generación de caja: flujo de caja libre de USD 3.200 millones y flujo de caja operativo de USD 4.200 millones, entre los puntos más destacados del informe.

De forma relevante, todos los segmentos clave contribuyeron al desempeño del trimestre:

Collins Aerospace

Pratt & Whitney

Raytheon



El EPS GAAP de USD 1,19 se vio afectado por ajustes contables de adquisiciones y costos de reestructuración. Para el mercado, el backlog (lista de espera) sigue siendo el pilar central de la historia: RTX reportó una cartera de pedidos de USD 268.000 millones, incluyendo USD 161.000 millones en el segmento comercial y USD 107.000 millones directamente vinculados a defensa.



Panorama del año completo 2025

La fuerte mejora en el flujo de caja libre indica que RTX está dejando atrás la fase de “limpieza operativa” observada en años anteriores:

Ingresos: USD 88.600 millones (+10% interanual).

EPS ajustado: USD 6,29 (+10% interanual).

Flujo de caja libre: USD 7.900 millones, +USD 3.400 millones interanual.



Perspectivas para 2026

La guía para 2026 luce conservadora, pero altamente creíble, con margen para posibles revisiones al alza:

Ingresos: USD 92.000–93.000 millones (crecimiento orgánico de 5%–6%).

EPS ajustado: USD 6,60–6,80.

Flujo de caja libre: USD 8.250–8.750 millones.

La brecha entre el crecimiento de ingresos (+12%) y el crecimiento del EPS ajustado (+1%) en el 4T apunta a presiones de costos y/o inversiones en capacidad. En 2026, el mercado seguirá de cerca el apalancamiento operativo. En general, RTX entra en 2026 con impulso, una cartera de pedidos robusta y una generación de caja en mejora, pero la historia clave para los próximos trimestres serán los márgenes y la ejecución, no solo la captación de nuevos pedidos.



Fuente: xStation5