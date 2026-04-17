El petróleo cae bajo los 90 dólares por primera vez en un mes ¿Irán entregará uranio a EE. UU.?

- El petróleo se desploma más de 11%, perforando los 90 dólares.
- Posible acuerdo entre EE. UU. e Irán presiona al mercado energético.
- Reapertura del Estrecho de Ormuz alivia tensiones de oferta.
- El petróleo se desploma más de 11%, perforando los 90 dólares.
- Posible acuerdo entre EE. UU. e Irán presiona al mercado energético.
- Reapertura del Estrecho de Ormuz alivia tensiones de oferta.
Los contratos de crudo Brent (OIL) profundizan sus pérdidas, cayendo hasta un -11% y descendiendo por debajo de los 90 dólares por barril por primera vez en más de un mes.
La aceleración de las ventas durante la sesión de hoy es una reacción al último informe de Axios, que señala que Estados Unidos e Irán están discutiendo una nueva propuesta para un plan de paz de tres páginas. El elemento central del acuerdo sería la transferencia de uranio iraní a Estados Unidos a cambio de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados. El derecho de Irán a continuar enriqueciendo uranio ha sido el principal punto de fricción en las negociaciones oficiales de paz, que actualmente permanecen suspendidas.
Sin embargo, una reciente entrevista con Donald Trump adoptó un tono bastante conciliador, indicando una disposición general a continuar el diálogo. El presidente de Estados Unidos anunció que extendería el alto el fuego si las partes se acercan a un acuerdo y afirmó que está personalmente dispuesto a viajar a Pakistán, donde se han llevado a cabo las negociaciones. Según Trump, los negociadores de ambas partes reanudarán las conversaciones este fin de semana, y que Irán está “listo para tomar medidas que anteriormente no había considerado”.
ÚLTIMA HORA: Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el Estrecho de Ormuz permanecerá completamente abierto para buques comerciales como parte del alto el fuego. Trump confirmó la reapertura.
Fuente: xStation5
Repunte en las valoraciones de aerolíneas europeas
Apertura de mercado en EE.UU. El Estrecho de Ormuz completamente abierto y hay euforia en los mercados
El WTI cae cerca de 9%
🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (17.04.2026)
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