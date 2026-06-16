El petróleo cae un 3% 📉 ¿Se encamina hacia los 73 dólares?

- El crudo Brent se desploma un 3% y pone rumbo al soporte clave de los 73 dólares
- El fin del bloqueo en el Estrecho de Ormuz reactivará el tráfico de petroleros pronto
- El mercado de futuros borra a toda velocidad la prima de riesgo por la tregua en el Golfo
- El escenario sigue siendo bajista mientras el barril no logre superar la barrera de los 87 dólares
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- El fin del bloqueo en el Estrecho de Ormuz reactivará el tráfico de petroleros pronto
- El mercado de futuros borra a toda velocidad la prima de riesgo por la tregua en el Golfo
- El escenario sigue siendo bajista mientras el barril no logre superar la barrera de los 87 dólares
El crudo Brent registra una caída cercana al 3% hoy, cotizando en torno a los 81 dólares por barril. Si la debilidad actual persiste, el mercado podría dirigirse de forma natural a poner a prueba el rango de los 73 a 76 dólares. Estos niveles se vieron a finales de febrero y principios de marzo, antes de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.
En el gráfico diario, el RSI se sitúa en 31,2. Esta lectura tan baja sugiere que el mercado se está acercando a territorio de sobreventa, lo cual no debe confundirse con una señal de cambio de tendencia. Mientras tanto, el indicador MACD aún no apunta a un agotamiento del impulso bajista.
Parece que el alto el fuego en el Golfo Pérsico llegó en un momento crítico, eliminando del mercado el riesgo de interrupciones significativas en el suministro. Como resultado, la atención de los inversores se está desplazando de nuevo hacia las dinámicas de producción en lugar de las restricciones físicas en los flujos de petróleo.
Por otra parte, la agencia de noticias iraní ISNA informó hoy que el bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz está en proceso de desmantelamiento. Los mercados podrían ver pronto titulares que destaquen un aumento en la actividad naviera, incluyendo el tráfico de petroleros a través de esta estratégica vía marítima.
Esta nueva realidad podría permitir que el mercado de futuros borre gradualmente la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado a los precios. A pesar de las continuas preocupaciones sobre el suministro y los inventarios, los futuros del petróleo podrían regresar a un entorno de precios más normalizado más rápido que los mercados al contado.
La tendencia predominante sigue siendo bajista. A menos que los compradores logren impulsar los precios de nuevo por encima del nivel de resistencia clave de los 87 dólares, el escenario base sigue apuntando al riesgo de mayores caídas.
Gráfico del petróleo, velas diarias
Fuente: xStation5
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